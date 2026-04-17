Giá vé máy bay dịp 30/4-1/5 tăng nhưng còn nhiều ghế trống

Nhu cầu bay dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 phân bổ đều, nhiều chặng còn ghế trống. Giá vé tăng nhẹ nhưng chưa xuất hiện tình trạng quá tải.

Đường bay trục TP.HCM - Hà Nội còn nhiều ghế trống trong dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 sắp tới. Ảnh: H.S.

Theo báo cáo của Cục Hàng không Việt Nam, trong giai đoạn từ 25/4 đến 3/5, xu hướng đặt vé máy bay đang phân bổ tương đối đồng đều trong toàn bộ thời gian nghỉ lễ.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc 2 kỳ nghỉ diễn ra sát nhau, giúp kéo dài thời gian nghỉ và cho phép hành khách chủ động hơn trong kế hoạch di chuyển.

Nhiều đường bay vẫn còn ghế trống

Khảo sát cho thấy vào các ngày đầu kỳ nghỉ lễ như 25, 26, 29 và 30/4, tỷ lệ đặt chỗ trên các đường bay du lịch từ Hà Nội và TP.HCM vẫn ở mức thấp, lượng ghế trống còn khá dồi dào. Điều này trái ngược với các dịp cao điểm trước đây khi nhu cầu thường tập trung vào một vài ngày nhất định.

Dù vậy, một số chặng bay đến các điểm du lịch đặc thù vẫn ghi nhận tỷ lệ lấp đầy trên 90%, như TP.HCM - Tuy Hòa/Côn Đảo, hay Hà Nội - Tuy Hòa/Chu Lai/Đồng Hới.

Ở chiều ngược lại, nhu cầu tăng dần vào cuối kỳ nghỉ khi hành khách quay trở lại các đô thị lớn, đặc biệt là TP.HCM. Tuy nhiên, mặt bằng chung tỷ lệ đặt chỗ từ các địa phương về Hà Nội và TP.HCM vẫn chưa cao. Chỉ một số đường bay như Côn Đảo - TP.HCM và Đồng Hới - Hà Nội ghi nhận tỷ lệ đặt chỗ trên 80% trong suốt kỳ nghỉ.

Kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 năm nay kéo dài nên ngành hàng không không rơi vào cảnh quá tải. Ảnh: Phương Lâm.

Đáng chú ý là các đường bay trục chính như TP.HCM - Hà Nội vẫn duy trì tỷ lệ lấp đầy thấp, chỉ khoảng 20-40%. Điều này cho thấy áp lực quá tải không lớn, hành khách vẫn có thể linh hoạt lựa chọn chuyến bay phù hợp.

Giá vé tăng

Dữ liệu khảo sát giá vé cho thấy trong giai đoạn đầu kỳ nghỉ (25-29/4), giá vé hạng phổ thông chặng Hà Nội - TP.HCM dao động trong khoảng 3,2-4,2 triệu đồng/vé khứ hồi, tùy hãng. Trong đó, Vietnam Airlines và Bamboo Airways niêm yết mức cao nhất khoảng 3,9-4,2 triệu đồng/vé khứ hồi, trong khi Vietjet Air và Vietravel Airlines thấp hơn không đáng kể.

Mức giá này tương đương dịp Tết Nguyên đán 2026 và tăng khoảng 8-10% so với cùng kỳ năm 2025.

Ở các đường bay du lịch, giá vé cũng duy trì ở mức cao trong những ngày cận lễ. Chặng TP.HCM - Đà Nẵng ghi nhận mức giá 1,8-3,2 triệu đồng/khứ hồi; Hà Nội - Đà Nẵng dao động quanh 2,1-3,8 triệu đồng/khứ hồi. Với các điểm đến xa hơn, Hà Nội - Phú Quốc có giá cao nhất là 4,8 triệu đồng/khứ hồi, trong khi TP.HCM - Phú Quốc dao động trong khoảng 1,8-3 triệu đồng. Chặng Hà Nội - Cam Ranh cũng ở mức 3,5-4,2 triệu đồng.

Ở chiều ngược lại, giá vé tăng mạnh vào cuối kỳ nghỉ, đặc biệt ngày 3/5 khi nhu cầu quay về các đô thị lớn tăng cao.

Nhiều chuyến bay từ Phú Quốc đi Hà Nội đã hết vé hạng phổ thông, trong khi chặng Cam Ranh - Hà Nội ghi nhận mức giá lên tới 3,9-4,2 triệu đồng. Các chặng từ điểm du lịch về TP.HCM cũng tăng nhưng “dễ thở” hơn, phổ biến trong khoảng 1,9-3,1 triệu đồng tùy hãng.

"Nhìn chung, dù giá vé có xu hướng nhích lên trong dịp cao điểm, việc nhu cầu phân bổ đều giúp thị trường không rơi vào tình trạng quá tải. Điều này mở ra thêm nhiều lựa chọn cho hành khách, đồng thời giảm áp lực cho hệ thống khai thác của các hãng hàng không trong kỳ nghỉ lễ kéo dài năm nay", cơ quan quản lý hàng không đánh giá.