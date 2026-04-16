Diễn biến mới tại hãng bay 300 tỷ Crystal Bay Airlines

Liên tiếp bổ nhiệm nhân sự cấp cao, Crystal Bay Airlines - hãng bay của doanh nhân Nguyễn Đức Chi - đang dần lộ diện tham vọng với mô hình hàng không du lịch.

Crystal Bay Airlines - hãng bay mới thành lập vốn 300 tỷ đồng của đại gia Nguyễn Đức Chi - gần đây liên tiếp kiện toàn bộ máy nhân sự cấp cao. Điều này cho thấy những bước đi rõ nét trong giai đoạn sẵn sàng cất cánh của hãng bay này, từng bước hoàn thiện nền tảng vận hành cho mô hình hàng không du lịch đặc thù.

Mới đây, hãng đã bổ nhiệm ông Võ Trần Đức Trung giữ chức Phó tổng giám đốc, phụ trách khai thác bay - vị trí then chốt trong cấu trúc vận hành. Trước khi gia nhập Crystal Bay Airlines, ông Trung từng có thời gian làm việc trong hệ sinh thái của Bamboo Airways và Cambodia Angkor Air, đảm nhiệm các vai trò liên quan đến quản lý và vận hành.

Trước đó, hồi giữa tháng 3, hãng cũng đã bổ nhiệm ông Lê Đăng Khoa làm Đoàn trưởng đoàn tiếp viên. Ông Khoa có nhiều năm kinh nghiệm tại Bamboo Airways, từng giữ vị trí tiếp viên trưởng (Cabin Manager).

Song song với việc bổ sung nhân sự cấp cao, Crystal Bay Airlines đang đẩy mạnh tuyển dụng ở nhiều lĩnh vực, đặc biệt là khai thác bay. Một trong những vị trí đáng chú ý là Roster Manager/Crew Planning Manager. Đây là nhân sự phụ trách xây dựng hệ thống lập lịch bay cho phi công và tiếp viên ngay từ giai đoạn tiền khai thác, nhằm đảm bảo tuân thủ quy định của Cục Hàng không Việt Nam về thời gian làm việc, an toàn và tính hợp lệ khai thác.

Việc tuyển dụng các vị trí mang tính “xương sống” trong vận hành cho thấy hãng đang tiến gần hơn tới giai đoạn hoàn thiện hồ sơ và chuẩn bị cho hoạt động bay thương mại.

Không đi theo mô hình hãng bay truyền thống, Crystal Bay Airlines được định vị là hãng hàng không du lịch trọn gói, tập trung khai thác dòng khách inbound đến Việt Nam. Theo ông Bùi Tường Chi, Tổng giám đốc Crystal Bay Airlines, mục tiêu cốt lõi là đưa nguồn thu từ khách quốc tế vào Việt Nam, qua đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng du lịch và kinh tế địa phương.

“Chúng tôi không cạnh tranh trực diện về đường bay nội địa hay thị phần vận tải như các hãng hàng không truyền thống mà hợp tác chiến lược với các hãng trong nước để mở rộng kết nối điểm đến, giúp du khách quốc tế có thể dễ dàng nối chuyến đến nhiều địa phương”, ông Tường Chi cho biết.

Theo định hướng này, hãng sẽ đóng vai trò là mắt xích trong chuỗi dịch vụ du lịch khép kín, kết nối vận chuyển hàng không với hệ sinh thái lữ hành và lưu trú sẵn có.

Mô hình này được kỳ vọng tạo ra lợi ích đa chiều như du khách có trải nghiệm liền mạch, các hãng hàng không nội địa gia tăng lượng khách nối chuyến, trong khi Việt Nam thu hút thêm nguồn khách quốc tế và dòng ngoại tệ.

CTCP Crystal Bay Airlines được thành lập ngày 6/11/2025 với vốn điều lệ 300 tỷ đồng , hoạt động 51 ngành nghề, trong đó lĩnh vực chính là vận chuyển hành khách hàng không.

Cơ cấu cổ đông sáng lập của công ty này bao gồm CTCP Tập đoàn Du lịch Crystal Bay góp 282 tỷ đồng , tương đương 94% vốn điều lệ. Một cổ đông lớn khác là ông Nguyễn Đức Chi, góp 15 tỷ đồng , chiếm 5%. Ông Nguyễn Đức Chi cũng đang là Chủ tịch của Crystal Bay Airlines.

Ông Nguyễn Đức Chi, sinh năm 1969, là doanh nhân từng học tập và có nhiều năm kinh doanh tại Đông Âu. Vị đại gia kín tiếng đang giữ vai trò Chủ tịch Tập đoàn Crystal Bay, doanh nghiệp được thành lập năm 2016.

Thực chất, doanh nghiệp của ông Nguyễn Đức Chi không phải là "lính mới" trong ngành hàng không. Từ năm 2022, Crystal Bay đã từng bước tham gia mảng vận tải hàng không phục vụ du lịch thông qua việc tổ chức, khai thác các đường bay thuê chuyến quốc tế đưa khách tới Việt Nam.

Các chuyến bay này chủ yếu được khai thác bằng tàu bay của Vietjet Air, Bamboo Airways, kết nối Việt Nam với nhiều thị trường như Kazakhstan, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan, Mông Cổ, Uzbekistan.

Đến năm 2023, Crystal Bay tiếp tục mở rộng mảng dịch vụ hàng không - du lịch khi thành lập Công ty TNHH Crystal Bay Tour, với định hướng phát triển phần mềm bán vé máy bay, tour du lịch cùng các sản phẩm dịch vụ liên quan.

Về kết quả kinh doanh, theo báo cáo tài chính bán niên năm 2025, công ty đang lỗ hơn 41 tỷ đồng , tổng lỗ lũy kế gần 65 tỷ đồng .

Tại thời điểm 30/6/2025, Crystal Bay có vốn chủ sở hữu gần 1.583 tỷ đồng . Tuy nhiên, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp lên tới 5.440 tỷ, gấp 3,44 lần vốn chủ sở hữu, bao gồm 2.287,5 tỷ đồng nợ trái phiếu, 2.768 tỷ nợ phải trả khác và 385 tỷ đồng vay ngân hàng.