Vietnam Airlines bắt tay Korea Air bảo dưỡng máy bay ở Long Thành

  • Thứ ba, 12/8/2025 16:13 (GMT+7)
Hai hãng sẽ hợp tác nhằm nghiên cứu thành lập một liên doanh bảo dưỡng, sửa chữa và đại tu máy bay đặt tại sân bay Long Thành. 

Lãnh đạo cấp cao của Việt Nam và Hàn Quốc chứng kiến lễ ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực hàng không, du lịch giữa các doanh nghiệp hai nước. Ảnh: VNA.

Vietnam Airlines cho biết vừa ký kết 4 biên bản ghi nhớ hợp tác đa lĩnh vực với các đối tác Hàn Quốc. Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc tại Seoul, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đại diện lãnh đạo cấp cao hai nước.

Theo nội dung các biên bản ghi nhớ, Vietnam Airlines sẽ hợp tác với các đối tác Hàn Quốc trong nhiều lĩnh vực bao gồm nghiên cứu thành lập liên doanh bảo dưỡng, sửa chữa và đại tu máy bay (MRO); phát triển vận tải hàng hóa; phối hợp xúc tiến du lịch song phương và xây dựng sản phẩm du lịch liên tuyến.

Nổi bật trong đó là thỏa thuận hợp tác giữa Vietnam Airlines, Công ty Kỹ thuật tàu bay VAECO (đơn vị thành viên của Vietnam Airlines Group) và Korean Air nhằm nghiên cứu thành lập một liên doanh bảo dưỡng, sửa chữa và đại tu máy bay đặt tại sân bay Long Thành (Đồng Nai).

Theo thỏa thuận, liên doanh sẽ hoạt động trong các lĩnh vực bảo dưỡng thân vỏ máy bay, sửa chữa linh kiện, cải hoán khoang, chuyển giao công nghệ và đào tạo kỹ thuật.

Dự án sẽ trở thành dấu mốc quan trọng trong việc nâng cao năng lực hạ tầng kỹ thuật hàng không tại Việt Nam, đồng thời tạo nền tảng cho hợp tác sâu rộng giữa hai quốc gia trong lĩnh vực công nghiệp hàng không.

Vietnam Airlines và Korean Air cũng đạt được đồng thuận về việc tăng cường khai thác lĩnh vực vận chuyển hàng hóa, gồm hợp tác mua bán tải hàng hóa, liên danh vận chuyển, phục vụ hàng hóa để mở rộng kết nối quốc tế.

Đây được xem là giải pháp hiệu quả để gia tăng sức cạnh tranh, mở rộng thị phần vận tải và xây dựng hành lang vận tải hàng hóa linh hoạt giữa Việt Nam, Hàn Quốc và các thị trường, đồng thời góp phần thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam.

Ngoài ra, Vietnam Airlines, Saigontourist Group cũng ký kết biên bản ghi nhớ với Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO) và đơn vị lữ hành của Hàn Quốc Hanatour để hợp tác phát triển du lịch.

