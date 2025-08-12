Việt - Hàn tăng hợp tác về năng lượng sạch, công nghệ bán dẫn

Đây là nội dung trao đổi được Tổng Bí thư Tô Lâm đưa ra tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc vào sáng nay (12/8), trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc với chủ đề "Hợp tác phát triển chuỗi sản xuất trong trong kỷ nguyên mới". Ảnh: TTXVN.

Chia sẻ tại diễn đàn, Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng Việt Nam và Hàn Quốc cần đặt nền tảng phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo là trụ cột quan trọng trong hợp tác giữa hai bên, đặc biệt đối với sự phát triển của doanh nghiệp và phát triển kinh tế - xã hội.

Thời gian tới, Tổng Bí thư mong muốn các doanh nghiệp, tập đoàn của Hàn Quốc tiếp tục đầu tư và mở rộng đầu tư vào Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực Hàn Quốc có thế mạnh và Việt Nam có nhiều tiềm năng, như năng lượng sạch, xanh, các ngành công nghiệp nặng, như điện tử, ôtô, đóng tàu, hóa chất, thép, vật liệu chiến lược, công nghệ bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), blockchain, các ngành dịch vụ chất lượng cao về y tế, giáo dục, phát triển đô thị, đặc biệt là các khu đô thị xanh, thông minh...

Về phía Việt Nam, Tổng Bí thư đề nghị các bộ, ngành, địa phương tăng cường đối thoại để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư Hàn Quốc; tiếp tục rà soát, cải cách thủ tục hành chính; cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính; tăng cường ứng dụng công nghệ số, tăng cường phân cấp, phân quyền, giảm chi phí tuân thủ, chi phí đầu vào của người dân, doanh nghiệp.

Cùng với đó, chuẩn bị các điều kiện để thu hút đầu tư như hạ tầng giao thông, nguồn nhân lực, nguồn cung điện, quỹ đất sạch, thành lập các tổ công tác liên ngành để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và hỗ trợ các nhà đầu tư...

Tổng Bí thư mong muốn các bộ, ngành phía Hàn Quốc tiếp tục hỗ trợ, thúc đẩy hoạt động đối thoại, kết nối đầu tư; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng đầu tư, kinh doanh hiệu quả tại Hàn Quốc, hàng hóa của Việt Nam dễ tiếp cận thị trường Hàn Quốc.

Hai bên cùng thúc đẩy, triển khai các biện pháp hiệu quả nhằm hoàn thành mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt 100 tỷ USD vào năm 2025 và 150 tỷ USD vào năm 2030; tiếp tục tăng cường vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), trong đó tập trung vào các lĩnh vực phát triển hạ tầng chiến lược, bao gồm hạ tầng giao thông, hạ tầng năng lượng, hạ tầng số và hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Cũng tại diễn đàn, Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn khẳng định Việt Nam cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi để tăng cường thu hút thêm các doanh nghiệp Hàn Quốc đến đầu tư tại Việt Nam và hỗ trợ các nhà đầu tư Hàn Quốc hiện hữu có cơ hội mở rộng đầu tư, tạo tiền đề cho sự phát triển thành công, bền vững, lâu dài tại Việt Nam.

Đảng và Nhà nước Việt Nam cam kết luôn đồng hành, lắng nghe, chia sẻ và mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, hợp tác chặt chẽ của bạn bè và đối tác quốc tế với vai trò cầu nối, thúc đẩy của các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là các nhà đầu tư Hàn Quốc trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước.

Tại diễn đàn, các doanh nghiệp Hàn Quốc và Việt Nam cũng đã trao đổi, chia sẻ và khuyến nghị những lĩnh vực trọng tâm mà hai bên mong muốn thúc đẩy.

Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc có Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok, cùng đại biểu cấp cao hai nước và hơn 400 doanh nghiệp hàng đầu với hơn 500 đại biểu đến từ hai quốc gia.

Diễn đàn không chỉ là không gian kết nối giữa các cộng đồng doanh nghiệp mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư song phương. Từ đó, củng cố và nâng cao tình hữu nghị, Đối tác Chiến lược toàn diện ngày càng sâu rộng của quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc.