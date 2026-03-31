Vietcombank phát cảnh báo tới người gửi tiền

Vietcombank vừa phát đi cảnh báo về thủ đoạn giả mạo các ấn phẩm truyền thông mang thương hiệu ngân hàng để lừa đảo, thu thập thông tin cá nhân, chiếm đoạt tài sản của khách hàng.

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) cảnh báo tới người gửi tiền về tình trạng lan truyền các ấn phẩm giả mạo chương trình lãi suất trên mạng xã hội, kèm mã QR dẫn tới website hoặc số điện thoại lạ nhằm đánh cắp thông tin khách hàng.

Cụ thể, trước sự gia tăng của các hình thức lừa đảo trực tuyến, Vietcombank cho biết đang xuất hiện nhiều tài khoản mạng xã hội chia sẻ các poster, hình ảnh giả mạo chương trình ưu đãi lãi suất của ngân hàng. Những nội dung này được thiết kế tinh vi với logo, màu sắc nhận diện giống bản chính, đi kèm mức lãi suất hấp dẫn để thu hút sự chú ý của người dùng.

Đáng nói, các ấn phẩm giả mạo thường gắn mã QR. Khi quét mã, người dùng có thể bị chuyển hướng tới các website giả hoặc hiển thị số điện thoại lạ. Từ đây, các đối tượng lừa đảo tiếp tục đóng giả nhân viên ngân hàng, dụ dỗ khách hàng cung cấp thông tin cá nhân, thông tin đăng nhập ngân hàng số hoặc dữ liệu thẻ, qua đó chiếm đoạt tiền trong tài khoản.

Vietcombank khẳng định đây là thủ đoạn có tính chất tinh vi, đánh vào tâm lý tìm kiếm lãi suất cao của người dùng, đồng thời lợi dụng sự phổ biến của mã QR để tăng độ tin cậy.

Để hạn chế rủi ro, Vietcombank khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không cung cấp các thông tin bảo mật như mã OTP, thông tin thẻ hay dữ liệu đăng nhập cho bất kỳ ai dưới mọi hình thức. Ngân hàng nhấn mạnh không bao giờ yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin bảo mật.

Bên cạnh đó, người dùng cần tránh quét mã QR từ các nguồn không rõ ràng hoặc các ấn phẩm nghi ngờ giả mạo, đồng thời không chia sẻ lại những nội dung này để tránh tiếp tay cho hành vi phát tán thông tin sai lệch.

Khách hàng được khuyến nghị chỉ theo dõi thông tin từ các kênh chính thức của ngân hàng, bao gồm website và fanpage đã được xác thực dấu tích xanh chính chủ. Trong trường hợp nghi ngờ đã để lộ thông tin, người dùng cần nhanh chóng khóa thẻ hoặc tài khoản thông qua hotline 24/7, tổng đài dành cho khách hàng ưu tiên hoặc trực tiếp trên ứng dụng ngân hàng số.

Vietcombank nhấn mạnh thêm sau khi ngân hàng phát cảnh báo về các đường link giả mạo liên quan đến chương trình đổi điểm, các đối tượng lừa đảo tiếp tục biến tướng bằng cách tạo ra các đường link mới, trong đó chèn thêm cụm từ “priority” nhằm tăng độ tin cậy.

Vietcombank lưu ý các đường link giả mạo có thể liên tục thay đổi, do đó khách hàng cần ghi nhớ chính xác địa chỉ website chính thức của ngân hàng và luôn nâng cao cảnh giác trước các chiêu thức lừa đảo ngày càng tinh vi.