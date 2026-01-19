Vietcombank lên tiếng về vụ cướp tại phòng giao dịch ở Gia Lai

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank (HoSE: VCB) vừa có thông tin chính thức liên quan tới vụ cướp tại phòng giao dịch ở Gia Lai.

Theo thông tin từ Vietcombank, khoảng 16h ngày 19/1 tại phòng giao dịch của ngân hàng ở Gia Lai đã xảy ra một vụ cướp. Bước đầu xác định, hai đối tượng đi xe máy, bịt mặt và sử dụng vũ khí nguy hiểm đã khống chế bảo vệ, đe dọa, uy hiếp nhân viên và khách hàng tại phòng giao dịch, sau đó cướp đi một khoản tiền mặt.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, ngân hàng đã kịp thời báo cáo vụ việc tới các cơ quan công an để phối hợp triển khai công tác điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan. Đồng thời, ngân hàng cũng báo cáo Ngân hàng Nhà nước khu vực 11 theo đúng quy định.

Vietcombank khẳng định vụ việc không gây thiệt hại về người. Đối với tài sản, ngân hàng đã mua bảo hiểm đầy đủ theo quy định nội bộ, do đó không phát sinh tổn thất tài chính.

Thông tin ban đầu của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai cho thấy vào khoảng 15h30 cùng ngày, 2 người nghi là nam giới, mặc đồng phục của một hãng xe công nghệ, đội mũ bảo hiểm kín mặt xông vào chi nhánh Ngân hàng Vietcombank trên phường Hội Phú (Gia Lai) và rút các vật giống súng đe doạ, cướp đi số lượng tiền lớn.

Thời điểm này, một đối tượng đứng ngoài cửa ngân hàng khống chế không cho người khác chạy ra ngoài, yêu cầu bảo vệ từ bên ngoài vào phía trong ngân hàng. Cùng lúc này, một đối tượng đe dọa các nhân viên đang ngồi tại các quầy giao dịch, để lấy nhiều cọc tiền.

Thấy các đối tượng có các vật nghi là súng, những nhân viên ngân hàng và khách đến giao dịch hoảng loạn, bỏ chạy. Sau khi cướp được nhiều cọc tiền, hai đối tượng thản nhiên bỏ vào túi xách trước khi rời ra ngoài lên xe máy tẩu thoát. Hình ảnh từ camera an ninh cũng ghi lại được biển số xe máy mà các đối tượng sử dụng.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an phường Hội Phú đã nhanh chóng phối hợp với Công an tỉnh Gia Lai triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức phong tỏa hiện trường và khẩn trương truy tìm các đối tượng.