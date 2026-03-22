Việt Nam tăng mạnh nhập khẩu ôtô

  • Chủ nhật, 22/3/2026 09:45 (GMT+7)
Hai tháng đầu năm nay, nhập khẩu ôtô nguyên chiếc vào Việt Nam tăng mạnh cả về lượng và kim ngạch, điều này cho thấy nhu cầu thị trường phục hồi rõ nét.

Theo số liệu từ Cục Hải quan, trong 2 tháng, cả nước nhập khẩu 31.372 ô tô nguyên chiếc các loại, với tổng kim ngạch khoảng 745-746 triệu USD, tăng hơn 26% về lượng và gần 39% về giá trị so với cùng kỳ năm trước.

Riêng trong tháng 2, lượng xe nhập khẩu đạt 16.216 chiếc, tương đương gần 359 triệu USD, cho thấy doanh nghiệp tăng tốc nhập hàng để đón nhu cầu sau Tết.

Cơ cấu thị trường ghi nhận sự phân hóa rõ nét. Indonesia tiếp tục là nguồn cung lớn nhất với 11.823 xe, chiếm khoảng 37,7%, chủ yếu ở phân khúc xe phổ thông như MPV và SUV đô thị.

Đáng chú ý, xe nhập khẩu từ Trung Quốc bứt phá mạnh. Trong 2 tháng, Việt Nam nhập 10.047 xe từ thị trường này, tăng hơn 84% so với cùng kỳ, qua đó vượt Thái Lan để trở thành nguồn cung lớn thứ hai.

Không chỉ tăng về lượng, xe Trung Quốc còn chiếm hơn 46% tổng kim ngạch nhập khẩu, phản ánh xu hướng gia tăng các dòng xe giá trị cao, đặc biệt là xe điện và hybrid.

Trong khi đó, Thái Lan, thị trường cung cấp truyền thống có dấu hiệu chững lại với 7.523 xe, giảm gần 10% so với cùng kỳ.

Xe ôtô từ thị trường Trung Quốc tăng mạnh nhập về Việt Nam.

Đáng lưu ý, xe dưới 9 chỗ tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn, với gần 19.746 chiếc, tương đương khoảng 63% tổng lượng nhập khẩu, cho thấy nhu cầu xe cá nhân vẫn là động lực chính của thị trường.

Ở chiều tiêu thụ, dữ liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) cho thấy thị trường có yếu tố mùa vụ rõ rệt. Trong tháng 1, doanh số đạt 36.875 xe, nhưng sang tháng 2 giảm mạnh còn 19.278 xe do trùng kỳ nghỉ Tết, tương đương mức giảm 48%.

Tuy nhiên, tính chung 2 tháng đầu năm, thị trường vẫn tiêu thụ khoảng 46.153 xe, tăng tới 39% so với cùng kỳ, cho thấy sức mua vẫn duy trì ở mức cao.

Đáng chú ý, cơ cấu tiêu thụ đang có sự dịch chuyển khi xe nhập khẩu trong tháng 2 bán ra gần ngang, thậm chí nhỉnh hơn xe lắp ráp trong nước.

Diễn biến này cho thấy thị trường ôtô đang bước vào giai đoạn phục hồi, nhưng đồng thời cũng đặt ra áp lực cạnh tranh ngày càng lớn đối với ngành sản xuất, lắp ráp trong nước, nhất là khi làn sóng xe nhập khẩu, đặc biệt từ Trung Quốc đang gia tăng nhanh.

Xuân Phong/ Tiền Phong

