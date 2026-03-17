Thủ tướng chỉ đạo 'nóng' về thúc đẩy xuất khẩu

Trước bối cảnh chiến sự thế giới phức tạp, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu đa dạng hóa thị trường xuất nhập khẩu, đồng thời đa dạng hóa sản phẩm và chuỗi cung ứng.

Trong 2 tháng đầu năm nay, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 155,7 tỷ USD. Ảnh: Quỳnh Danh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện về một số nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục thúc đẩy xuất khẩu năm 2026.

Công điện nêu rõ trong 2 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 155,7 tỷ USD , tăng 22,3% so với cùng kỳ năm trước; trong đó xuất khẩu đạt 76,4 tỷ USD , tăng 18,3% và nhập khẩu đạt 79,3 tỷ USD , tăng 26,3%.

Tuy nhiên, từ đầu tháng 3, bối cảnh thế giới biến động phức tạp, khó lường, với nhiều rủi ro, thách thức; xung đột tại Trung Đông tạo cú sốc mới đối với thương mại toàn cầu, giá năng lượng, chi phí logistics leo thang, giá thành sản xuất hàng hóa xuất nhập khẩu tăng lên; chính sách thuế quan của các nước vẫn diễn biến phức tạp.

Để chủ động thích ứng linh hoạt, kịp thời, phù hợp, hiệu quả với tình hình thế giới, khu vực, thúc đẩy hơn nữa hoạt động xuất khẩu góp phần thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng kinh tế năm 2026 đạt từ 10% trở lên, Thủ tướng yêu cầu bộ trưởng các bộ, cơ quan, địa phương, doanh nghiệp tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Đa dạng hóa thị trường, sản phẩm và chuỗi cung ứng

Thủ tướng giao bộ, cơ quan, địa phương theo thẩm quyền, thực hiện nhất quán mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu, nhằm đa dạng hóa thị trường, sản phẩm và chuỗi cung ứng.

Các bộ, cơ quan, địa phương tăng cường thu hút đầu tư, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, lưu thông hàng hóa; rà soát, thúc đẩy mạnh mẽ các dự án sản xuất, xuất khẩu.

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, các bộ, cơ quan, địa phương chủ động chuẩn bị các nội dung để trao đổi, làm việc với phía Mỹ thúc đẩy ký kết hiệp định thuế đối ứng cân bằng, công bằng.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương thực hiện các giải pháp đảm bảo nguồn cung xăng dầu phục vụ cho sản xuất, tiêu dùng; tuyệt đối không để đứt gãy, thiếu hụt nguồn cung, bảo đảm cung ứng đủ xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp.

Đồng thời, Bộ Công Thương có trách nhiệm hỗ trợ các địa phương, hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp khai thác có hiệu quả các FTA mà Việt Nam là thành viên, đẩy nhanh tiến độ đàm phán, ký kết các hiệp định thương mại tự do mới, đặc biệt với Mỹ Latinh, Trung Đông và Pakistan; mở rộng, khai thác hiệu quả thị trường mới, nhất là thị trường Halal, Trung Đông, Mỹ Latinh, châu Phi...

Thủ tướng yêu cầu mở rộng, khai thác hiệu quả các thị trường mới. Ảnh: VGP.

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương được giao điều phối, đổi mới hoạt động xúc tiến thương mại theo hướng bám sát thực tiễn thị trường và nhu cầu doanh nghiệp, chú trọng các thị trường trọng điểm, thị trường mới, các thị trường ít bị áp lực bởi xung đột hiện nay; triển khai giải pháp đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, nhập khẩu.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công Thương chỉ đạo hệ thống thương vụ ở nước ngoài tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam, cung cấp thông tin về tình hình an ninh chính trị của khu vực Trung Đông và tình hình lưu chuyển hàng hoá qua eo biển Hormuz để các doanh nghiệp chủ động kế hoạch sản xuất, giao hàng; đẩy mạnh ứng dụng nền tảng số về phát triển thị trường để hỗ trợ về thông tin thị trường, xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, thương hiệu.

Bộ Công Thương chủ động làm việc, trao đổi với cơ quan liên quan của Mỹ và các nước để đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam; đẩy mạnh các hoạt động kết nối doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thúc đẩy doanh nghiệp trong nước tham gia chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính theo dõi sát tình hình thị trường, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương trong điều hành giá xăng dầu, trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu theo quy định.

Song song đó, Bộ Tài chính có trách nhiệm rà soát, xây dựng các mức thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu phù hợp với lộ trình hội nhập quốc tế và khu vực nhằm tạo điều kiện đẩy mạnh xuất khẩu, phát triển sản xuất trong nước; chỉ đạo lực lượng hải quan phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh việc quản lý, kiểm soát chất lượng hàng hóa trong quá trình làm thủ tục hải quan, ngăn chặn hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, gian lận xuất xứ.

Ngân hàng Nhà nước chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan điều hành tỷ giá linh hoạt, hài hòa, cân bằng hợp lý với lãi suất, ổn định thị trường tiền tệ; nghiên cứu, phát triển, kết nối lĩnh vực tiền tệ - ngân hàng trên cơ sở phù hợp với cam kết và luật pháp quốc tế, góp phần hỗ trợ thương mại, đầu tư với các nước đối tác, ổn định, hạn chế rủi ro phát sinh trong quá trình hợp tác; chỉ đạo các tổ chức tín dụng thực hiện các giải pháp tăng cường tiếp cận vốn tín dụng cho doanh nghiệp, người dân theo quy định nhằm hỗ trợ thúc đẩy sản xuất, xuất nhập khẩu hàng hóa.

Nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông, logistics

Bộ Xây dựng được giao phối hợp với Bộ Công Thương, UBND các tỉnh, thành phố và cơ quan liên quan xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông, kho bãi, cảng biển nước sâu, trung tâm logistics trên các tuyến đường, hành lang kết nối cảng của Việt Nam với các nước để đáp ứng nhu cầu xuất, nhập khẩu hàng hóa; chú trọng phát triển giao thông đường thủy khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, các loại hình dịch vụ logistics, thu hút đầu tư vào kinh doanh dịch vụ vận tải quốc tế để giảm chi phí logistics.

Bộ Xây dựng tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao năng lực, thị phần vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp vận tải biển Việt Nam.

Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan thúc đẩy các biện pháp chính trị - ngoại giao, tiếp tục nắm chắc tình hình thế giới và khu vực, nhất là về thương mại, đầu tư; xây dựng, củng cố và tăng cường quan hệ tốt đẹp với các nước; đẩy mạnh các hoạt động ngoại giao kinh tế, mở rộng thị trường, hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy xuất khẩu, đầu tư, kinh doanh có hiệu quả ở thị trường nước ngoài.

Công điện cũng yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chủ động nắm bắt, tháo gỡ thực chất khó khăn, vướng mắc đối với từng doanh nghiệp, từng dự án đầu tư theo quy định.

Đồng thời, người đứng đầu các tỉnh, thành kêu gọi, thu hút các tập đoàn lớn, đa quốc gia tham gia đầu tư các dự án sản xuất, xuất khẩu, ưu tiên dự án có quy mô lớn, công nghệ hiện đại, sản phẩm có tính cạnh tranh cao và có khả năng tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

Về phía doanh nghiệp, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, doanh nghiệp xuất khẩu chịu trách nhiệm tổ chức kế hoạch sản xuất, kinh doanh linh hoạt, hiệu quả; kịp thời báo cáo, đề xuất, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền xử lý các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu của doanh nghiệp...