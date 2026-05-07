Việt Nam sắp có thêm 2 sân bay Thành Sơn, Thổ Chu

Sân bay lưỡng dụng Thành Sơn và sân bay Thổ Châu vừa được đưa vào quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc, thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Sân bay Thành Sơn và Thổ Chu mới được bổ sung vào quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc. Ảnh: NIA.

Bộ Xây dựng vừa ban hành quyết định phê duyệt Quy hoạch Cảng hàng không Thành Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là sân bay lưỡng dụng nằm tại tỉnh Khánh Hòa, được quy hoạch đạt cấp 4C theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO).

Theo quy hoạch, đến năm 2030, sân bay Thành Sơn có công suất khoảng 1,5 triệu lượt hành khách mỗi năm và khoảng 15.000 tấn hàng hóa. Sân bay được định hướng khai thác các loại máy bay code C như Airbus A320, A321 và tương đương.

Tầm nhìn đến năm 2050, công suất sân bay được nâng lên khoảng 3 triệu lượt khách/năm và 30.000 tấn hàng hóa. Hệ thống hạ tầng hàng không sẽ tiếp tục được đầu tư đồng bộ nhằm phục vụ cả nhu cầu dân dụng lẫn quốc phòng.

Đáng chú ý, hồ sơ quy hoạch sân bay này được Cục Hàng không Việt Nam trình Bộ Xây dựng ngày 24/4 và chỉ 5 ngày sau đã được phê duyệt chính thức.

Không chỉ Thành Sơn, Bộ Xây dựng cũng vừa bổ sung sân bay Thổ Chu vào Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, tầm nhìn sân bay này đến năm 2050 có quy mô, cấp sân bay 4C; công suất thiết kế dự kiến khoảng 20.000 hành lượt khách/năm thời kỳ 2021-2030; khoảng 1 triệu hành khách/năm tầm nhìn đến năm 2050.

Diện tích đất dự kiến khoảng 234,06 ha với ước tính chi phí đầu tư theo quy hoạch khoảng 28.800 tỷ đồng thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Việc bổ sung Thổ Châu đồng nghĩa mạng lưới sân bay quốc gia tiếp tục mở rộng trong bối cảnh nhiều địa phương đang thúc đẩy đầu tư hạ tầng hàng không để kích thích tăng trưởng du lịch và thu hút đầu tư.

Trước đó, hàng loạt dự án sân bay khác như Gia Bình (Bắc Ninh), Măng Đen (Quảng Ngãi) hay Vân Phong (Khánh Hòa) cũng đã được nghiên cứu bổ sung hoặc cập nhật quy hoạch. Một số sân bay hiện hữu như Tân Sơn Nhất, Đồng Hới, Phù Cát, Thọ Xuân cũng được đẩy nhanh điều chỉnh quy hoạch nhằm nâng công suất khai thác.

Theo hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 hồi cuối tháng 11/2025, Cục HKVN đề xuất đến năm 2030 cả nước sẽ có 33 sân bay với công suất 297 triệu lượt hành khách; đến 2050 tăng lên 36 sân bay, phục vụ gần 540 triệu lượt hành khách mỗi năm.

Nhu cầu vốn để phát triển hệ thống cảng hàng không đến năm 2030, ước tính gần 500.000 tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước, vốn ngoài ngân sách và các nguồn hợp pháp khác.