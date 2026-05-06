Giá nhiên liệu tăng 'sốc', 2 triệu ghế bay toàn cầu bị 'xóa sổ'

Xung đột Trung Đông khiến giá nhiên liệu hàng không tăng mạnh, buộc các hãng bay phải cắt giảm khoảng 2 triệu ghế trong tháng 5.

Theo The Guardian, khoảng 2 triệu ghế máy bay đã bị loại khỏi lịch khai thác toàn cầu trong tháng 5 khi các hãng hàng không điều chỉnh hoạt động trước đà tăng mạnh của giá nhiên liệu máy bay.

Dữ liệu từ công ty phân tích hàng không Cirium cho thấy khoảng 13.000 chuyến bay trên toàn thế giới sẽ không được khai thác trong tháng này sau các đợt hủy chuyến gần đây.

Mặc dù con số này chỉ chiếm chưa tới 2% tổng năng lực vận tải hàng không toàn cầu, giới chuyên môn lo ngại tình trạng gián đoạn nguồn cung nhiên liệu có thể kéo dài sang mùa hè, dẫn tới nhiều đợt cắt giảm chuyến bay hơn nữa.

Tại Anh, các hãng hàng không đã được thông báo có thể linh hoạt hơn trong việc gộp chuyến trên các đường bay đông khách, nhằm tối ưu tải cung ứng.

Không chỉ hủy chuyến, một phần trong số ghế bị cắt giảm đến từ việc các hãng chuyển sang sử dụng máy bay nhỏ hơn. Trong đó, Istanbul và Munich là hai điểm ghi nhận mức giảm chuyến lớn nhất, khi Turkish Airlines và Lufthansa thực hiện các đợt cắt giảm mạnh.

Giá nhiên liệu máy bay đã tăng hơn gấp đôi kể từ khi xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran nổ ra, cùng với việc eo biển Hormuz bị đóng cửa.

Dù vậy, phần lớn hãng hàng không chặng ngắn tại Anh đã thực hiện phòng hộ giá nhiên liệu, nên chưa chịu áp lực chi phí ngay lập tức. EasyJet và Wizz Air vẫn cam kết duy trì đầy đủ lịch bay mùa hè, dù phần nhiên liệu chưa được bảo hiểm giá đang tạo áp lực nhất định.

Ngành hàng không cho biết hiện chưa xảy ra tình trạng thiếu hụt nhiên liệu, nhờ khả năng dự báo nguồn cung trong khoảng 6 tuần. Tuy nhiên, các tổ chức quốc tế cảnh báo châu Âu có thể đối mặt với nguy cơ thiếu nhiên liệu bay nếu xung đột Trung Đông kéo dài.

Theo các nhà phân tích của Goldman Sachs, Anh là quốc gia dễ bị tổn thương nhất tại châu Âu do phụ thuộc lớn vào nhập khẩu nhiên liệu bay, tồn kho thấp và năng lực lọc dầu trong nước suy giảm.

Báo cáo cho rằng tồn kho nhiên liệu tại Anh có thể giảm xuống mức “cực kỳ thấp”, làm gia tăng khả năng phải áp dụng các biện pháp phân bổ.

Trước rủi ro này, chính phủ Anh cho biết có thể triển khai các biện pháp đặc biệt nhằm tránh gián đoạn cho hành khách trong mùa cao điểm hè, bao gồm gộp các chuyến bay cùng tuyến trong một ngày.

Quy định “use-it-or-lose-it” (dùng hoặc mất) đối với slot cất hạ cánh cũng sẽ được nới lỏng, cho phép hãng bay hủy các chuyến có tỷ lệ lấp đầy thấp mà không mất quyền khai thác ở mùa sau. Các chuyến bay ít khách cũng có thể bị hủy để tránh lãng phí nhiên liệu khi vận hành máy bay gần như trống chỗ.

Bộ trưởng Giao thông Anh Heidi Alexander cho biết hiện chưa có vấn đề nguồn cung ngay lập tức, nhưng chính phủ đang chủ động chuẩn bị để đảm bảo ổn định dài hạn và tránh gián đoạn hoạt động hàng không trong mùa hè.

Trong khi đó, các nhà máy lọc dầu tại Anh được yêu cầu tối đa hóa sản lượng nhiên liệu máy bay theo các kịch bản dự phòng. Tuy nhiên, chính phủ vẫn chưa chấp thuận đề xuất từ ngành hàng không về việc cắt giảm thuế và nới lỏng các quy định môi trường và tiếng ồn.