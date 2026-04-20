Loạt hãng bay châu Á cắt chuyến, đường bay châu Âu 'nóng' trở lại

Hàng loạt hãng hàng không châu Á đồng loạt cắt giảm chuyến bay, tạm ngừng đường bay do giá nhiên liệu tăng vọt, trong khi nhu cầu sang châu Âu tăng mạnh, giúp một số hãng hưởng lợi.

Hãng bay châu Á gặp khó khăn nhưng cũng hưởng lợi từ xung đột tại Trung Đông. Ảnh: Reuters.

Sau khi xung đột tại Trung Đông khiến giá nhiên liệu hàng không leo thang mạnh, nhiều hãng bay đã nhanh chóng chuyển sang trạng thái “phòng thủ”, từ tăng phụ thu đến cắt giảm tần suất khai thác, theo Reuters.

Hãng bay Thái Lan giảm mạnh mạng bay

Tại Hong Kong, Cathay Pacific cho biết sẽ hủy gần 2% tổng số chuyến bay chở khách trong giai đoạn từ giữa tháng 5 đến hết tháng 6, chủ yếu ở các tuyến khu vực. Cùng xu hướng, hãng giá rẻ HK Express cũng cắt khoảng 6% số chuyến bay trong cùng thời gian.

Không chỉ dừng ở việc giảm tần suất, Cathay Pacific còn áp dụng mức phụ thu nhiên liệu lên tới 34% từ đầu tháng 4 nhằm bù đắp chi phí gia tăng.

Làn sóng cắt giảm nhanh chóng lan rộng trong khu vực. Tại Hàn Quốc, một số hãng như Asiana Airlines đã lên kế hoạch cắt giảm các chuyến bay trong giai đoạn cao điểm hè để tiết kiệm nhiên liệu.

Đáng chú ý, các hãng hàng không Thái Lan là nhóm điều chỉnh mạnh tay nhất khi đồng loạt thu hẹp mạng bay ở cả nội địa lẫn quốc tế. Thai Lion Air tạm dừng đường bay giữa Bangkok (Don Mueang) và Seoul, Incheon kéo dài đến hết tháng 9, trong khi Nok Air ngừng khai thác tuyến Chiang Mai - Udon Thani.

Air Asia - hãng bay giá rẻ lớn nhất châu Á đã tăng giá vé, cắt giảm mạng bay. Ảnh: Reuters.

Thai AirAsia cũng dừng hàng loạt đường bay quốc tế như Bangkok - Tây An, bên cạnh nhiều tuyến nội địa và khu vực. Ở phân khúc bay đường dài, Thai AirAsia X tạm ngừng các chuyến bay từ Bangkok đến Thượng Hải và Riyadh.

Song song với việc cắt chuyến, các hãng cũng đẩy giá vé lên cao hơn để bù đắp chi phí. Thai Airways đã áp dụng phụ thu nhiên liệu khoảng 10% từ đầu tháng 4, phản ánh áp lực chi phí ngày càng lớn.

Hưởng lợi từ đường bay Á - Âu

Trong khi nhiều đường bay bị thu hẹp, các tuyến giữa châu Á và châu Âu lại chứng kiến nhu cầu tăng mạnh. Nguyên nhân đến từ việc hành khách có xu hướng tránh các điểm trung chuyển tại Trung Đông, vốn đang chịu ảnh hưởng bởi xung đột địa chính trị.

Các hãng hàng không lớn trong khu vực như Cathay Pacific, Singapore Airlines, Korean Air hay Qantas đều ghi nhận kết quả tích cực trên các đường bay châu Âu trong tháng 3, bất chấp chi phí nhiên liệu tăng cao. Nhiều hãng thậm chí phải bổ sung thêm chuyến bay và tăng tải cung ứng để đáp ứng nhu cầu tăng đột biến.

Singapore Airlines cho biết hệ số sử dụng ghế trên các chuyến bay châu Âu đã tăng lên tới hơn 93%, cao hơn đáng kể so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu nhờ lượng hành khách chuyển hướng từ các tuyến qua Trung Đông.

Korean Air ghi nhận kết quả kinh doanh quý I tích cực, với lợi nhuận hoạt động tăng 47,3%, một phần nhờ nhu cầu tăng giữa châu Âu và châu Á do xung đột Trung Đông. Doanh thu hành khách từ châu Âu tăng 18% so với cùng kỳ năm trước.

Hãng dự báo nhu cầu trung chuyển sẽ tiếp tục mạnh khi nguồn cung từ các hãng Trung Đông suy giảm.

Korean Air ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan trong quý I. Ảnh: Reuters.

Sự dịch chuyển của dòng khách cũng đang tái định hình bản đồ trung chuyển hàng không khu vực. Khi các “hub” Trung Đông suy yếu tạm thời, những điểm trung chuyển tại châu Á như Singapore, Hong Kong, Tokyo và đặc biệt là Seoul nổi lên như các lựa chọn thay thế. Với vị trí địa lý thuận lợi cùng mạng bay rộng, Hàn Quốc đang dần trở thành một mắt xích quan trọng trên hành lang bay Á - Âu.

Trong khi đó, áp lực lại đè nặng lên vai các hãng bay ở Trung Đông.

Trước khi xung đột xảy ra, các hãng hàng không vùng Vịnh như Emirates, Qatar Airways và Etihad Airways chiếm khoảng 1/3 lưu lượng hành khách giữa châu Âu và châu Á, đồng thời vận chuyển hơn một nửa số hành khách bay từ châu Âu đến Australia, New Zealand và các đảo Thái Bình Dương, theo dữ liệu từ Cirium.

Hiện các hãng này đang dần khôi phục công suất, với số chuyến bay đạt ít nhất 60% so với trước xung đột. Tuy nhiên, họ vẫn đối mặt với nhiều thách thức, bao gồm việc Australia cảnh báo công dân không nên đi qua hoặc quá cảnh tại khu vực Vùng Vịnh, đồng nghĩa hành khách có thể không được bảo hiểm du lịch chi trả.

Hệ quả là giá vé cho các hành trình tránh Trung Đông tăng cao. Theo dữ liệu từ Google Travel, vé khứ hồi hạng phổ thông Sydney - London bay qua Abu Dhabi của Etihad có giá khoảng 1.334 USD , trong khi các lựa chọn một điểm dừng không đi qua Trung Đông có thể lên tới 2.256 USD (qua San Francisco) hoặc 2.801 USD (qua Bangkok).

Các chuyên gia của Bank of America nhận định xu hướng dịch chuyển lưu lượng và giá vé cao trên các tuyến Á - Âu có thể kéo dài thêm 6-12 tháng, ngay cả khi xung đột kết thúc, do tâm lý e ngại rủi ro của hành khách vẫn còn.