Giá nhiên liệu tăng, hãng bay tìm điểm cân bằng giữa chi phí và giá vé

Áp lực từ thị trường năng lượng toàn cầu buộc nhiều hãng hàng không tính toán điều chỉnh giá vé, song doanh nghiệp cho biết sẽ không chuyển toàn bộ gánh nặng sang hành khách.

Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông khiến giá nhiên liệu bay tăng mạnh, ngành hàng không toàn cầu đang đối mặt áp lực chi phí lớn. Với các hãng bay, nhiên liệu thường chiếm khoảng 30-40% tổng chi phí khai thác, nên biến động giá dầu có thể tác động trực tiếp đến hiệu quả vận hành và kế hoạch kinh doanh.

Theo cơ quan quản lý hàng không, giá nhiên liệu Jet A-1 thời gian qua có lúc lên hơn 240 USD /thùng, cao hơn nhiều so với giai đoạn trước khi xung đột bùng phát, khiến tổng chi phí vận hành của nhiều hãng tăng mạnh.

Trong bối cảnh đó, việc điều chỉnh giá vé ở mức hợp lý được xem là một trong những giải pháp giúp các hãng hàng không duy trì hoạt động ổn định, đồng thời đảm bảo năng lực phục vụ hành khách và duy trì mạng bay.

Các hãng bay trong nước tìm điểm cân bằng

Tại Việt Nam, các hãng hàng không cho biết đang phải tính toán lại kế hoạch khai thác khi chi phí nhiên liệu tăng nhanh trong thời gian ngắn. Một số doanh nghiệp đã cân nhắc điều chỉnh tần suất bay hoặc xây dựng phương án phụ thu nhiên liệu trên một số đường bay nhằm giảm áp lực chi phí.

Tuy vậy, doanh nghiệp trong ngành nhấn mạnh việc điều chỉnh giá vé sẽ được cân nhắc thận trọng, bởi thị trường hàng không vẫn chịu sự cạnh tranh mạnh và nhu cầu đi lại của hành khách là yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả khai thác.

Theo ý kiến của các chuyên gia hàng không, các hãng luôn phải tìm điểm cân bằng giữa chi phí vận hành và nhu cầu thị trường. Nếu giá vé tăng quá cao, nhu cầu đi lại có thể giảm mạnh, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả khai thác của doanh nghiệp.

Do đó, bên cạnh việc điều chỉnh giá khi cần thiết, các hãng bay cũng triển khai nhiều biện pháp để giảm áp lực chi phí như tối ưu mạng bay, nâng cao hiệu quả khai thác đội tàu bay, tiết kiệm nhiên liệu và điều chỉnh kế hoạch vận hành.

Các hãng hàng không Việt Nam cũng khẳng định sẽ không chuyển toàn bộ áp lực chi phí sang hành khách, mà tìm cách chia sẻ khó khăn thông qua những giải pháp quản trị chi phí và tối ưu hoạt động.

Lãnh đạo một hãng hàng không trong nước cho biết: “Trong thời gian tới, giá vé sẽ có điều chỉnh, nhưng chúng tôi khẳng định sẽ tính toán ở điểm hài hòa giữa tối ưu quyền lợi của người tiêu dùng, đảm bảo yếu tố cạnh tranh, cố gắng hạn chế thấp nhất tác động tiêu cực tới hoạt động của doanh nghiệp và duy trì ổn định trước mắt mà không ảnh hưởng tới tăng trưởng trong dài hạn”.

Xu hướng điều chỉnh giá diễn ra trên toàn cầu

Xu hướng điều chỉnh giá vé không chỉ xuất hiện tại Việt Nam, mà đã diễn ra trên phạm vi toàn cầu khi chi phí nhiên liệu tăng cao. Theo khảo sát của cơ quan quản lý hàng không, hơn 60% hãng bay quốc tế đang khai thác tại Việt Nam đã hoặc đang lên kế hoạch tăng giá vé hoặc áp dụng phụ thu nhiên liệu kể từ giữa tháng 3.

Mức điều chỉnh tại nhiều thị trường dao động từ vài trăm nghìn đồng đến vài triệu đồng mỗi vé, tùy theo chặng bay và hạng dịch vụ. Nhiều hãng hàng không tại châu Á, châu Âu và châu Đại Dương cũng đã thông báo tăng giá vé hoặc áp dụng phụ thu nhiên liệu để bù đắp chi phí.

Nhiều chuyên gia cho rằng việc điều chỉnh giá trong giai đoạn chi phí đầu vào biến động mạnh là phản ứng mang tính thị trường, nhằm giúp các hãng hàng không duy trì hoạt động ổn định và đảm bảo năng lực cung ứng vận tải.

Trong bối cảnh nhu cầu đi lại bằng đường hàng không vẫn duy trì tích cực tại nhiều thị trường, việc điều chỉnh giá ở mức hợp lý được kỳ vọng giúp toàn ngành vượt qua giai đoạn biến động của thị trường năng lượng, đồng thời duy trì sự ổn định cho hoạt động vận tải.