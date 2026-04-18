Việt Nam sắp có hệ thống truy xuất nguồn gốc hàng hóa bằng blockchain

Một liên doanh giữa công ty cơ sở hạ tầng tài chính kỹ thuật số Singapore và Việt Nam sẽ được thành lập với vốn điều lệ khoảng 8 triệu USD, nhằm giải quyết vấn nạn hàng giả.

Các đại diện của CNC HHP Center và EFGH tại buổi lễ ký kết thỏa thuận hợp tác. Ảnh: EFGH.

Mới đây, Embed Financial Group Holdings - EFGH (trụ sở tại Singapore) và CTCP Trung tâm Công nghệ cao Bảo vệ Tài sản Kỹ thuật số HHP - CNC HHP Center đã ký kết thỏa thuận thành lập liên doanh VNL1 để xây dựng và vận hành dự án cùng tên, nhằm giải quyết vấn nạn hàng giả đang hoành hành, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất và thực phẩm.

Đây là một động thái đáng chú ý trong bối cảnh Việt Nam đang xây dựng Dự thảo Nghị định quy định về hoạt động định danh, xác thực, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa, do Bộ Công an chủ trì soạn thảo. Theo đó, các bộ ngành, địa phương dự kiến phải đưa vào vận hành các hệ thống, cổng thông tin, nền tảng nhằm bảo đảm kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu với Nền tảng quốc gia về định danh, xác thực và truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa trước ngày 1/4/2027.

Nâng cao năng lực cạnh tranh cho hàng Việt Nam

Báo cáo của Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội cho biết tội phạm sản xuất, buôn bán hàng giả đã tăng hơn 47% trong năm 2025. Hiện tại, trách nhiệm quản lý được phân bổ cho 5 bộ ngành mà không có lớp dữ liệu thống nhất.

Các doanh nghiệp cho biết VNL1 sẽ ứng dụng Blockchain Layer 2 trên Ethereum, với mục tiêu xử lý hơn 1.000 giao dịch/giây, chi phí dưới 0,01 USD /giao dịch. Toàn bộ hệ thống sẽ được lưu trữ trên hạ tầng đặt tại Việt Nam.

Nền tảng này gồm hai cấu phần chính. Thứ nhất là V-TRUST - hệ thống tạo mã định danh duy nhất cho từng sản phẩm theo tiêu chuẩn GS1. Mỗi lần hàng hóa được chuyển giao, thông tin sẽ được ghi nhận bằng định danh kỹ thuật số do cơ quan quản lý cấp. Nhờ đó, cả cơ quan chức năng lẫn người tiêu dùng có thể truy xuất toàn bộ hành trình của sản phẩm thông qua quét QR hoặc NFC, với dữ liệu không thể bị chỉnh sửa hay làm giả.

Thứ hai là V-STABLE, đóng vai trò như lớp thanh toán cho hệ sinh thái này. Nền tảng được thiết kế để phục vụ các giao dịch theo thời gian thực, trên quy mô lớn. Theo giới thiệu, V-STABLE là một token số neo theo đồng Việt Nam, tuân thủ quy định pháp lý và được bảo chứng bằng các tài sản do Ngân hàng Nhà nước phê duyệt, qua đó giúp việc thanh toán diễn ra tức thời, minh bạch và chi phí thấp.

Nhờ vậy, nền tảng được kỳ vọng giúp doanh nghiệp Việt Nam rút ngắn vòng quay tiền mặt, trong khi các tổ chức tài chính có thêm dữ liệu đáng tin cậy để đánh giá rủi ro, từ đó có thể cấp tín dụng với chi phí hợp lý hơn.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, ông Dennis Ng, Chủ tịch Điều hành EFGH khẳng định công nghệ này không mới, do đó công ty cam kết có thể đảm bảo vận hành trước mốc 1/4/2027, tương đương thời hạn dự kiến mà Bộ Công an đang đề xuất.

"Hiện, liên doanh đã xác định được 3 công ty trong các lĩnh vực sản xuất và dược phẩm để tham gia giai đoạn chạy thử. Đồng thời, chúng tôi cũng đang đàm phán để kết nối hệ thống này với các quốc gia khác nhằm tạo ra một mạng lưới giao thương minh bạch", ông Dennis tiết lộ.

Theo thỏa thuận đã ký kết, công ty liên doanh VNL1 sẽ được thành lập trong vòng 90 ngày với vốn điều lệ khoảng 8 triệu USD . Trong đó, EFGH nắm giữ 61% cổ phần trong liên doanh. Ông Dennis cam kết 3 triệu USD sẽ được giải ngân trong vòng 3 tháng tới.

Việt Nam đã sẵn sàng cho cuộc cách mạng kỹ thuật số

Nhân dịp này, hai doanh nghiệp cũng ký kết thỏa thuận khung hợp tác chiến lược toàn diện để thực hiện tổng cộng 6 dự án (đã bao gồm VNL1), bao trùm toàn bộ hệ thống cơ sở hạ tầng của nền kinh tế số từ fintech, sàn giao dịch hàng hóa, trung tâm dữ liệu xanh, du lịch, cho đến một mô hình "đô thị đại học" ngay tại Khu Công nghệ cao TP.HCM.

Chia sẻ tại buổi lễ ký kết, Tổng giám đốc CNC HHP Center Nguyễn Thanh Hải ví von hợp tác lần này với EFGH như một cách "gieo hạt giống công nghệ" trên mảnh đất màu mỡ Việt Nam để tạo nên những "cánh rừng fintech" vươn ra khu vực và thế giới.

Đồng tình với định hướng này, ông Dennis Ng khẳng định Việt Nam là đối tác chiến lược để EFGH xây dựng hạ tầng tài chính công nghệ cho khu vực.

"Chúng tôi đến đây vì Việt Nam đã sẵn sàng. Một chính phủ đang khẩn trương hành động để phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật số. Một cơ cấu dân số trẻ và am hiểu công nghệ, không cần phải được thuyết phục rằng tương lai là kỹ thuật số", ông Dennis Ng nhìn nhận.

Nhắc lại lời ví von của ông Nguyễn Thanh Hải về "hạt giống công nghệ", Chủ tịch Điều hành EFGH cho rằng hạt giống nào cũng cần được gieo xuống mảnh đất phù hợp, và Việt Nam hôm nay chính là mảnh đất đó.

"Đến đây, điều quan trọng hơn là phải có người sẵn sàng gieo hạt giống và ở lại vun đắp. Đó là những gì chúng tôi cam kết: Không phải một chuyến thăm, không phải một dự án thí điểm, mà là sự hiện diện. Chúng tôi không ở đây chỉ để quan sát sự phát triển của nền kinh tế số Việt Nam. Chúng tôi ở đây để góp phần xây dựng nó", ông Dennis Ng khẳng định.