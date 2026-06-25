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Thế giới

Việt Nam lên tiếng về vụ kiện chất độc da cam của bà Trần Tố Nga

  • Thứ năm, 25/6/2026 18:52 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Bộ Ngoại giao khẳng định Việt Nam ủng hộ nỗ lực đòi công lý của các nạn nhân chất độc da cam, sau diễn biến mới trong vụ kiện của bà Trần Tố Nga tại Pháp.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng tại họp báo ngày 25/6. Ảnh: Việt Linh.

Chiều 25/6, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc Tòa Phá án Pháp vừa mở phiên giám đốc thẩm trong vụ kiện của bà Trần Tố Nga đối với các công ty hóa chất Mỹ liên quan đến chất độc da cam/dioxin, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã nêu rõ quan điểm của Việt Nam.

Theo bà Phạm Thu Hằng, dù chiến tranh đã lùi xa, những hậu quả nặng nề chiến tranh để lại vẫn tiếp tục tác động sâu sắc đến đất nước và người dân Việt Nam. Trong đó, hậu quả của chất độc da cam/dioxin là một trong những vấn đề dai dẳng và nghiêm trọng nhất, ảnh hưởng đến nhiều thế hệ nạn nhân.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định Việt Nam tiếp tục ủng hộ các nạn nhân chất độc da cam/dioxin trong nỗ lực yêu cầu các công ty hóa chất đã sản xuất và cung cấp loại hóa chất này cho Mỹ trong thời kỳ chiến tranh tại Việt Nam phải có trách nhiệm đối với những hậu quả mà họ đã gây ra.

"Chúng tôi một lần nữa ủng hộ việc các nạn nhân chất độc da cam/dioxin yêu cầu các công ty hóa chất sản xuất và cung cấp chất độc da cam/dioxin cho Mỹ trong cuộc chiến tranh tại Việt Nam phải có trách nhiệm khắc phục hậu quả", bà Phạm Thu Hằng nhấn mạnh.

Bà Trần Tố Nga, công dân Pháp gốc Việt, đã khởi kiện 14 tập đoàn hóa chất của Mỹ với cáo buộc những doanh nghiệp này liên quan đến việc sản xuất và cung cấp chất độc da cam/dioxin được sử dụng trong chiến tranh Việt Nam.

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Bà Trần Tố Nga cùng hai luật sư của mình gồm ông Paul Mathonnet (bên phải) và Bertrand Repolt sau phiên tranh tụng tại Tòa Phá án Pháp. Ảnh: TTXVN.

Sau 17 năm theo đuổi vụ kiện, bà Nga tiếp tục bước vào một giai đoạn pháp lý mới trong hành trình tìm kiếm công lý cho các nạn nhân chất độc da cam.

Phát biểu sau phiên xét xử, bà Trần Tố Nga cho biết mục tiêu của vụ kiện không chỉ nhằm bảo vệ quyền lợi của cá nhân bà mà còn hướng tới việc đòi lại công bằng cho hàng triệu nạn nhân chất độc da cam tại Việt Nam.

Theo bà, nếu vụ kiện đạt kết quả tích cực, ý nghĩa của nó sẽ không chỉ dừng lại ở một phán quyết cụ thể mà còn có thể tạo tiền lệ pháp lý quan trọng cho các vụ việc tương tự trong tương lai.

Bà cho biết trong trường hợp không đạt được kết quả mong muốn tại Tòa Phá án Pháp, bà cùng luật sư sẽ tiếp tục tìm kiếm công lý thông qua các cơ chế pháp lý khác, bao gồm khả năng đưa vụ việc lên Tòa án Nhân quyền châu Âu.

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Phương Linh - Việt Linh

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