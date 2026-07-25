Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Việt Nam lên tiếng về mức thuế mới 12,5% của Mỹ

  • Thứ bảy, 25/7/2026 16:04 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Việt Nam cho rằng quyết định áp thuế mới của USTR chưa phản ánh đầy đủ thực tế và những nỗ lực của Việt Nam trong phòng ngừa, giảm thiểu và xóa bỏ lao động cưỡng bức.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Ngày 25/7, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc Cơ quan Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) áp mức thuế mới 12,5% đối với hàng hóa của tất cả các nền kinh tế “bị điều tra” theo Mục 301, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ: "Quyết định của USTR chưa phản ánh đầy đủ thực tế và những nỗ lực của Việt Nam trong phòng ngừa, giảm thiểu và xóa bỏ lao động cưỡng bức, trong đó có việc cấm nhập khẩu sản phẩm có sử dụng lao động cưỡng bức".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nhấn mạnh Việt Nam nghiêm cấm mọi hình thức lao động cưỡng bức, tuân thủ nghiêm túc các quy định của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), các điều ước quốc tế và hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam là thành viên.

Bà Phạm Thu Hằng cho biết ngày 22/7, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 292/2026/NĐ-CP, trong đó quy định cấm nhập khẩu hàng hóa được khai thác, sản xuất hoặc chế tạo toàn bộ hoặc một phần bằng hành vi cưỡng bức lao động.

Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao, trong thời gian tới, Việt Nam sẽ tiếp tục trao đổi, làm việc với phía Mỹ trên tinh thần xây dựng, hợp tác, đề nghị phía Mỹ đánh giá đầy đủ các biện pháp Việt Nam đã triển khai để điều chỉnh mức thuế áp dụng đối với hàng hóa Việt Nam phù hợp với thực tế cũng như các nỗ lực xây dựng pháp luật và thực thi của Việt Nam.

Trước đó, ngày 23/7 (giờ địa phương) USTR thông báo bắt đầu áp mức thuế nhập khẩu mới đối với hàng hóa từ tất cả các nền kinh tế "bị điều tra" kể từ 0h ngày 24/7 (giờ Mỹ), ngoại trừ một số trường hợp được miễn trừ. Trong đó, hàng hóa từ 38 nền kinh tế, bao gồm Việt Nam, chịu mức thuế 12,5%.

Mức thuế 10% được áp dụng đối với hàng nhập khẩu từ nhiều đối tác như Argentina, Bangladesh, Anh, Campuchia, Canada, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Ấn Độ, Indonesia, Jordan và Malaysia, Mexico.

Đối với Liên minh châu Âu (EU), Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản, Hàn Quốc và Thụy Sĩ, sau khi cộng với mức thuế tối huệ quốc (MFN) hiện hành, tổng thuế nhập khẩu sẽ ở mức 10% hoặc 12,5%, tùy từng nền kinh tế.

Ông Trump áp thuế mới với 60 đối tác thương mại

Washington sẽ áp mức thuế 10% và 12,5% lên hàng hóa từ 60 đối tác thương mại, trong đó có EU, đánh dấu bước đi mới trong chiến lược thuế quan của ông Trump.

35:2071 hôm qua

Bộ Ngoại giao thông tin về hỗ trợ nạn nhân vụ lật cano ở Phú Quốc

Theo Bộ Ngoại giao, sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, 15 thi hài nạn nhân vụ lật cano ở Phú Quốc đã được đưa về Ấn Độ theo nguyện vọng của gia đình.

16:48 23/7/2026

Việt - Mỹ hướng tới thỏa thuận thương mại tiêu chuẩn cao

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tái khẳng định quyết tâm sớm hoàn tất thỏa thuận thương mại, đồng thời mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

15:48 23/7/2026

Lý giải vận mệnh của các nền kinh tế

Mục Thế giới giới thiệu cuốn “Quốc gia thăng trầm: Lý giải vận mệnh của các nền kinh tế” được NXB Thế giới cho ra mắt vào năm 2018. Tác phẩm làm rõ sự phát triển và đi xuống của nền kinh tế thế giới từ cuối thập niên 1990 đến đầu những năm 2000. Cuốn sách vạch ra 10 quy luật để nhận diện về chu kỳ kinh tế dẫn đến vận mệnh tăng trưởng hay suy thoái của một quốc gia.

> Độc giả có thể xem thêm tại đây.

Phương Linh

thuế Argentina Đài Loan Trung Quốc Hàn Quốc Nhật Bản Mỹ Pháp Campuchia Mexico Canada Mỹ Việt Nam thuế mới 12 5% Bộ Ngoại giao lao động cưỡng bức Phạm Thu Hằng

  • Argentina

    Argentina
    • Diện tích: 2.780.400 km²
    • Dân số: 44,27 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 637,59 tỷ USD (World Bank, 2017)
    • Thủ đô: Buenos Aires
    • Mã điện thoại: 54
    • Đơn vị tiền tệ: Peso

  • Đài Loan

    Đài Loan
    • Diện tích: 36.193 km2
    • Dân số: 23,5 triệu (2017)
    • Ngôn ngữ chính: Tiếng Hoa phổ thông
    • Đơn vị tiền tệ: Tân Đài tệ
    • GDP: 579,3 tỷ USD (2017)

  • Trung Quốc

    Trung Quốc
    • Thủ đô: Bắc Kinh
    • Diện tích: 9.562.900 km²
    • Dân số: 1 tỷ 386 triệu người (WorldBank, 2017)
    • GDP: 12.237 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Nhân dân tệ
    • Mã điện thoại: +86
    • Ngôn ngữ: Tiếng phổ thông

  • Hàn Quốc

    Hàn Quốc
    • Thủ đô: Seoul
    • Diện tích: 100.300 km2
    • Dân số: 51,47 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 1.530 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: won
    • Mã điện thoại: +82
    • Ngôn ngữ: Tiếng Hàn

  • Nhật Bản

    Nhật Bản
    • Thủ đô: Tokyo
    • Diện tích: 377.972,75 km2
    • Dân số: 126,79 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 4.872 tỷ USD (World Bank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Yen
    • Mã điện thoại: +81
    • Ngôn ngữ: Tiếng Nhật

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Pháp

    Pháp
    • Thủ đô: Paris
    • Diện tích: 549.100 km²
    • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +33
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

  • Campuchia

    Campuchia
    • Thủ đô: Phnom Penh
    • Diện tích: 181.000 km2
    • Dân số: 16,01 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 22,16 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Riel
    • Ngôn ngữ: Tiếng Khmer

  • Mexico

    Mexico
    • Thủ đô: Mexico
    • Diện tích: 1.964.400 m2
    • Dân số: 129,6 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 1.149 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Peso Mexico
    • Mã điện thoại: +52
    • Ngôn ngữ: Tiếng Tây Ban Nha và ngôn ngữ bản địa

  • Canada

    Canada
    • Thủ đô: Ottawa
    • Diện tích: 9.984.700 km2
    • Dân số: 36,71 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 1.653 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Đô la Canada
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh và tiếng Pháp

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý