Thùng tiền triệu USD giấu trong bụi cây ở Iraq

Giới chức Iraq công bố đoạn video ghi lại cảnh các điều tra viên phát hiện một thùng chứa đầy tiền mặt.

Theo National News, số tiền trên nằm trong khoản tiền mặt hơn 10 triệu USD bị tịch thu từ một cuộc điều tra tham nhũng quy mô lớn.

Theo công bố của giới chức Iraq vào ngày 23/7, các xấp tiền được bọc kín bằng túi nhựa và giấu trong một chiếc thùng giữa bụi cây tại tỉnh Salahuddin. Lực lượng điều tra sau đó đã phát hiện và thu giữ chiếc thùng này.

Phát hiện thùng tiền hàng triệu USD ở Iraq Các điều tra viên Iraq phát hiện một thùng chứa đầy tiền mặt được cất giấu giữa bụi cây khi điều tra vụ án tham nhũng của cựu Thứ trưởng Dầu mỏ Adnan Al Jumaili.

Vụ phát hiện này là một phần của cuộc điều tra nhằm vào cựu Thứ trưởng Bộ Dầu mỏ Adnan Al Jumaili, người đã bị bắt giữ hồi tháng trước. Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều địa điểm cất giấu tiền đáng kinh ngạc, điển hình như 20 triệu USD được nhét trong các chai nước, giấu dưới cống thoát nước và bên trong các bức tường tại nhà riêng của cựu thứ trưởng.

Giới chức cho biết đã thu giữ hơn 10 triệu USD tiền mặt, bao gồm cả USD và đồng dinar Iraq, cùng 40 thỏi vàng và 5 kg trang sức bằng vàng.

5 kg trang sức bằng vàng đã bị thu giữ trong cuộc điều tra. Ảnh: Hội đồng Tư pháp Tối cao.

"Cuộc điều tra nhằm vào ông Adnan Al Jumaili vẫn đang tiếp diễn để truy tìm tài sản có được từ hành vi phạm pháp, cũng như những cá nhân có liên quan", Hội đồng Tư pháp Tối cao Iraq cho biết.

Cựu Thứ trưởng Dầu mỏ Iraq Adnan Al Jumaili và số tài sản bị thu giữ. Ảnh: 694 Media.

Các vụ tịch thu mới nhất diễn ra trong bối cảnh Iraq đang đẩy mạnh Chiến dịch Bình minh, một chiến dịch chống tham nhũng quy mô toàn quốc do Thủ tướng Ali al-Zaidi phát động hồi cuối tháng 6, với sự phối hợp của Ủy ban Liêm chính Liên bang và Hội đồng Tư pháp Tối cao.

Chiến dịch này đã dẫn đến việc bắt giữ hàng chục quan chức đương nhiệm lẫn cựu quan chức. Cơ quan chức năng cũng đã thu hồi một lượng lớn tài sản và đang tiếp tục mở rộng điều tra các đường dây tham nhũng.