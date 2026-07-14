Phát hiện 375 kg vàng trong vụ việc rúng động Iraq

Iraq thu giữ 375 kg vàng từ vụ án cựu Thứ trưởng Bộ Dầu mỏ Adnan Al Jumaili và các cuộc điều tra liên quan, sau khi phát hiện nhiều tiền mặt giấu trong tường, ống nước.

Số vàng được thu giữ trong quá trình điều tra vụ án của ông Adnan Al Jumaili. Ảnh: Hãng thông tấn Iraq (INA).

Hội đồng Tư pháp Tối cao Iraq ngày 13/7 thông báo đã thu hồi 375 kg vàng trong quá trình điều tra vụ án tham nhũng liên quan ông Adnan Al Jumaili, cựu Thứ trưởng Bộ Dầu mỏ phụ trách lọc dầu, theo tờ National.

Ông Al Jumaili bị bắt vào tháng trước với cáo buộc tham nhũng. Theo các quan chức an ninh nắm rõ vụ việc, các điều tra viên nghi ngờ hàng tỷ USD tiền hối lộ và tiền biển thủ có liên quan đến các hợp đồng xây dựng và vận hành các nhà máy lọc dầu.

"Phối hợp với Chính quyền Khu vực Kurdistan và dưới sự giám sát của Chánh án Hội đồng Tư pháp Tối cao, Thẩm phán Faiq Zaidan, chúng tôi đã thu hồi được 358 kg vàng", Hội đồng Tư pháp cho biết trong tuyên bố được truyền thông nhà nước Iraq đăng tải.

Cơ quan này cho biết thêm 17 kg vàng đã bị thu giữ trong một cuộc điều tra riêng, nâng tổng số vàng thu hồi được lên 375 kg.

Giới chức Iraq thu giữ một lượng lớn vàng liên quan vụ án tham nhũng. Ảnh: Hãng thông tấn Iraq (INA).

Hội đồng Tư pháp cho biết số vàng thu hồi đã được bàn giao cho Ngân hàng Trung ương Iraq nhằm phục vụ quá trình hoàn tất điều tra vụ án của ông Al Jumaili.

Kể từ khi ông bị bắt, các điều tra viên đã liên tiếp phát hiện nhiều nơi cất giấu tiền mặt như trong chai nước, bên trong các bức tường và trong một đường ống thoát nước. Hơn 100 triệu USD tiền mặt đã bị thu giữ.

Số tiền được tìm thấy dưới cống thoát nước. Ảnh: National.

Một số nghi phạm liên quan vụ án của ông Al Jumaili có thể được áp dụng luật ân xá được sửa đổi vào tháng 1/2025. Theo đó, họ có thể được miễn truy cứu trách nhiệm nếu hoàn trả toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt hoặc còn nợ nhà nước.

Vụ án là một phần trong chiến dịch chống tham nhũng quy mô lớn do Thủ tướng Iraq Ali Al Zaidi phát động sau khi nhậm chức vào tháng 5.

Chính phủ Iraq chính thức xác nhận ít nhất 21 người đã bị bắt giữ trong đợt truy quét quy mô lớn mang tên Chiến dịch Bình minh (Operation Dawn) với các cáo buộc tham nhũng. Trước đó, truyền thông nhà nước Iraq từng đưa tin có 47 người bị bắt.

Trong số những người bị bắt giữ có lãnh đạo Liên minh Sunni Azm Muthanna al-Samarrai, cựu Tỉnh trưởng Wasit Mohammed Jamil al-Mayahi, Thứ trưởng Bộ Dầu mỏ Ali Ma’arij al-Bahadli và ông Ibrahim al-Sumaidaie, cố vấn cấp cao của cựu Thủ tướng Mohammed Shia' al-Sudani.

Chiến dịch chống tham nhũng của Thủ tướng Zaidi đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ người dân Iraq cũng như đông đảo chính trị gia và quan chức có uy tín trên khắp cả nước.