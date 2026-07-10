Đại giáo chủ Iran Khamenei được an táng tại thánh địa linh thiêng

Trong một tuần quốc tang, đoàn rước linh cữu Lãnh tụ Tối cao Khamenei đi qua nhiều thành phố của Iran và Iraq, đến thời điểm này, thi hài ông đã được an táng tại TP Mashhad.

Người dân tập trung quanh đền Imam Reza trong ngày diễn ra lễ an táng Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei ở thành phố Mashhad, Iran, ngày 9/7. Ảnh: IRIB/Reuters.

Truyền thông nhà nước Iran ngày 10/7 đưa tin ông Ali Khamenei đã được an táng tại đền Imam Reza ở Mashhad, quần thể tôn giáo rộng lớn với mái vòm mạ vàng và các tháp cao dát vàng. Đây là khu đền thánh địa linh thiêng nhất của người Hồi giáo dòng Shiite tại Iran.

Lễ an táng được tổ chức kín đáo sau một tuần diễn ra lễ quốc tang. Các đoàn rước linh cữu đi qua các thành phố đều chứng kiến lượng người tham gia đông đảo. Theo truyền thông Iran, tổng số người tham dự đoàn rước đi qua các thành phố của Iran và Iraq vượt 15 triệu người.

Các nghi thức quốc tang chính thức bắt đầu trong ngày 4/7 tại khu phức hợp tôn giáo Đại thánh đường Mosalla ở thủ đô Tehran của Iran. Tại đây, linh cữu ông Ali Khamenei và những người thân của ông bị thiệt mạng trong cuộc không kích do Mỹ và Israel tiến hành ngày 28/2, được đặt bên trong thánh đường để người dân vào viếng.

Các phái đoàn được cử tới bởi lực lượng Hamas ở Gaza, Hezbollah ở Lebanon và Houthi ở Yemen cũng có mặt dự lễ viếng.

Đoàn rước linh cữu Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei và 4 thành viên trong gia đình ông tại thành phố Mashhad, Iran, ngày 9/7. Ảnh: Văn phòng Lãnh tụ Tối cao Iran/Reuters.

Đến ngày 6/7, ít nhất 12 triệu người đã tập trung trên các tuyến phố ở thủ đô Tehran, khi linh cữu ông Ali Khamenei và người thân được đặt lên xe, di chuyển chậm qua quãng đường dài khoảng 10 km tới Quảng trường Azadi - địa điểm diễn ra nhiều sự kiện quy mô lớn của Iran.

Ngày 7/7, hàng trăm nghìn người tiếp tục xuống đường tại thành phố linh thiêng Qom (Iran) để tiễn đưa ông Khamenei. Sau đó, linh cữu được đưa bằng máy bay sang Iraq. Trong ngày 8/7, linh cữu ông được rước qua hai thành phố Najaf và Karbala của Iraq, đây đều là những địa điểm linh thiêng đối với người Hồi giáo dòng Shiite.

Linh cữu ông Khamenei được đưa về thành phố Mashhad của Iran bằng máy bay vào sáng 9/7, sau đó, linh cữu ông được đưa lên xe để thực hiện chặng cuối của lễ rước linh cữu tại thành phố quê hương ông.

Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei an nghỉ Lễ tang kéo dài một tuần tiễn đưa ông Ali Khamenei đã đi qua những thành phố linh thiêng của Iran và Iraq với sự tham gia của hàng triệu người dân ở cả hai quốc gia.

Tương tự các lễ rước trước đó, linh cữu của 4 thành viên trong gia đình ông cũng được đưa qua các tuyến phố cùng linh cữu ông Ali Khamenei.

Ở chặng cuối của lễ rước, lượng người quá đông khiến xe chở linh cữu không thể tiếp tục di chuyển. Vì vậy, linh cữu ông Khamenei được trực thăng đưa tới đền Imam Reza, nơi diễn ra lễ an táng.

Ông Mojtaba Khamenei, Lãnh tụ Tối cao Iran đương nhiệm, con trai ông Ali Khamenei, được cho là vắng mặt trong các hoạt động của tang lễ. Ông Mojtaba cũng chưa xuất hiện trước công chúng kể từ sau vụ không kích ngày 28/2 khiến cha và 4 thành viên trong gia đình ông thiệt mạng.