Chặng cuối trong lễ tang cố Lãnh tụ Tối cao Iran bị lùi giờ

Những nghi thức cuối cùng trong lễ tang của cố Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei đã bị lùi giờ so với kế hoạch ban đầu, hiện linh cữu ông Khamenei đã được đưa về quê hương ông.

Người dân có mặt tại thành phố Mashhad, Iran, đang chờ được chứng kiến nghi thức quan trọng cuối cùng trong lễ tang tiễn đưa Đại giáo chủ Ali Khamenei. Ảnh: Reuters.

Truyền thông nhà nước Iran cho biết việc lùi giờ thực hiện nghi thức chôn cất cố Lãnh tụ Tối cao IranAli Khamenei không phải vì ảnh hưởng từ các cuộc không kích của Mỹ.

Lý do thực sự xuất phát từ lượng người tham gia lễ rước linh cữu quá đông tại hai thành phố Najaf và Karbala của Iraq hôm 8/7. Chính điều này đã khiến đoàn di chuyển chậm hơn và kế hoạch có sự điều chỉnh.

Đoàn xe chở linh cữu của Đại giáo chủ Khamenei đã di chuyển rất chậm qua các tuyến phố tại Najaf và Karbala, nơi hàng trăm nghìn người tập trung cầu nguyện và thương tiếc vị giáo sĩ Hồi giáo dòng Shiite. Iraq là quốc gia có cộng đồng người Hồi giáo Shiite lớn thứ hai ở Trung Đông, chỉ sau Iran.

Lực lượng bán quân sự Huy động Nhân dân Iraq (PMF), hay còn gọi là Hashd al-Shaabi, ước tính đã có hơn 2,3 triệu người Iraq tham gia lễ rước linh cữu ông Khamenei trong ngày 8/7.

Rạng sáng 9/7, tại thành phố Mashhad của Iran, hàng chục nghìn người đã tập trung trên khắp các tuyến phố và xung quanh quần thể đền Imam Reza, nơi thi hài của ông Khamenei sẽ được an táng.

Lễ an táng tại Mashhad, quê hương của ông Khamenei, vốn dự kiến diễn ra trong buổi sáng ngày 9/7, sau một tuần diễn ra các lễ tưởng niệm và lễ rước linh cữu tại nhiều địa điểm của Iran, trong đó có một ngày dành riêng cho các nghi lễ tại nước láng giềng Iraq.

Đài truyền hình nhà nước Iran (IRIB) cho biết lễ rước linh cữu ông Ali Khamenei qua thành phố Mashhad bắt đầu lúc 14h theo giờ địa phương, muộn hơn khoảng 8 giờ so với kế hoạch ban đầu.

Nhiều ngả đường tại thành phố Mashhad đã trở thành biển người trong ngày 9/7. Ảnh: Reuters.

Lãnh tụ Tối cao Iran đương nhiệm, ông Mojtaba Khamenei, cho tới lúc này vẫn chưa xuất hiện. Ông Mojtaba cũng chưa xuất hiện trực tiếp trước công chúng kể từ khi tiếp quản cương vị lãnh đạo.

Lễ tang ông Ali Khamenei kết thúc trong bối cảnh Mỹ và Iran gia tăng đối đầu trong tuần này, hai bên tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công qua lại, sau khi Tổng thống Trump tuyên bố trong ngày 8/7 rằng lệnh ngừng bắn giữa hai nước "đã chấm dứt".

Giới chức ngành đường sắt Iran cho biết do tuyến đường sắt của nước này cũng đã bị tấn công, các hành khách mắc kẹt sẽ được đưa đến thành phố Mashhad bằng xe buýt. Trước đó, chính quyền Iran dự kiến hơn một triệu người sẽ tham dự ngày cuối của lễ tang.

Theo Al Jazeera, từ tối 8/7, dòng người từ khắp Iran và nhiều quốc gia khác đã bắt đầu đổ về Mashhad. Những người đang có mặt tại Mashhad bao gồm cả các tín đồ Hồi giáo dòng Shiite đến từ Iraq, Pakistan, Ấn Độ, cũng như Senegal và Nigeria.

Các tuyến đường quanh đền Imam Reza hiện chật kín người. Bên trong đền Imam Reza, một trong những địa điểm linh thiêng nhất của các tín đồ Hồi giáo dòng Shiite, hàng nghìn tín đồ đã thức trắng đêm 8/7 để cầu nguyện.

Người dân nghỉ qua đêm trên đường phố chờ chứng kiến các nghi thức trong ngày cuối cùng của lễ tang tiễn đưa ông Ali Khamenei. Trong điều kiện thời tiết nắng nóng, các tình nguyện viên liên tục phát trà và nước đóng chai, các màn hình cỡ lớn truyền trực tiếp hình ảnh từ bên trong khu đền.

Đối với nhiều người, lễ tang này đánh dấu sự ra đi của một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất đối với các tín đồ Hồi giáo dòng Shiite thời hiện đại.

Hàng triệu người Iraq dự lễ rước linh cữu ông Ali Khamenei trong ngày 8/7 Lực lượng bán quân sự Huy động Nhân dân Iraq (PMF), hay còn gọi là Hashd al-Shaabi, ước tính đã có hơn 2,3 triệu người Iraq tham gia lễ rước linh cữu ông Khamenei trong ngày 8/7.