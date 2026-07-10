Iran khẳng định lễ tang cố Lãnh tụ Tối cao Khamenei lớn nhất lịch sử

Theo truyền thông Iran, hàng chục triệu người từ Iran và nhiều quốc gia đã tham gia lễ tang cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei, với quy mô được mô tả chưa từng có trong lịch sử.

Những người đưa tang khiêng quan tài của các thành viên gia đình cố Lãnh tụ tối cao của Iran, Ayatollah Ali Khamenei trong lễ tang ở Karbala (Iraq) ngày 8/7. Ảnh: Reuters.

Hàng chục triệu người dân Iran cùng những người theo Hồi giáo từ nhiều quốc gia đã tham gia lễ tang dành cho cố Lãnh tụ Cách mạng Hồi giáo Ayatollah Seyyed Ali Khamenei. Theo truyền thông Iran, đây là cuộc đưa tang có quy mô lớn nhất từng được ghi nhận trong lịch sử nhân loại.

Hãng thông tấn Fars cho biết chuỗi hoạt động lễ tiễn biệt và an táng kéo dài 6 ngày được tổ chức tại 5 thành phố linh thiêng gồm Tehran, Qom, Najaf, Karbala và Mashhad, thu hút dòng người khổng lồ đổ về tưởng niệm, vượt xa mọi kỷ lục trước đây.

Hơn 43 triệu người tham dự

Riêng tại Tehran, các nghi lễ diễn ra trong 3 ngày, bao gồm hai ngày người dân viếng tại Đại Thánh đường Mosalla và một ngày dành cho lễ đưa tang chính thức. 4 địa điểm còn lại đều tổ chức một ngày tưởng niệm quy mô lớn. Nhiều người hành hương di chuyển qua nhiều thành phố để tham dự các nghi lễ, tạo nên dòng người nối tiếp nhau trong suốt nhiều ngày.

Theo số liệu chính thức được tổng hợp từ nhiều cơ quan chức năng và các đơn vị khảo sát độc lập, tổng số người tham gia các hoạt động tưởng niệm và lễ tang ước tính dao động từ 41 đến 43 triệu người.

Con số này được tính toán dựa trên nhiều nguồn dữ liệu, bao gồm lượng hành khách sử dụng phương tiện giao thông công cộng đến và rời các địa điểm tổ chức, số lượng tín hiệu điện thoại di động hoạt động tại các khu vực trọng điểm như Đại Thánh đường Mosalla và các tuyến đường đưa tang, thời gian trung bình mỗi người tham dự khoảng hai tiếng rưỡi, mật độ đám đông dọc các tuyến diễu hành ở Tehran, diện tích khu vực từ Nhà thờ Hồi giáo Jamkaran đến đền thờ linh thiêng tại Qom, cũng như tuyến đường từ sân bay đến Đền thờ Imam Reza ở Mashhad.

Tại Mashhad, từ sáng sớm, dòng người đã kín đặc các tuyến phố để tiễn đưa linh cữu của cố lãnh tụ. Biển người kéo dài bất tận biến các con đường trong thành phố thành khung cảnh được truyền thông Iran mô tả là chưa từng có về quy mô và lòng thành kính.

Người dân Iran đổ ra đường trong lễ an táng cố Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei tại Mashhad (Iran) ngày 9/7. Ảnh: Reuters.

Ngay khi đoàn xe tang tiến vào phố Imam Reza, phương tiện chở linh cữu gần như bị bao quanh hoàn toàn bởi những làn sóng người đưa tiễn đến từ khắp các tỉnh, thành trên cả nước Iran, cùng chia sẻ nỗi đau và lòng tiếc thương.

Nhiều người không giấu được nước mắt, liên tục hô vang các khẩu hiệu tưởng niệm, tạo nên bầu không khí mà các nhân chứng đánh giá là một trong những biểu hiện rõ nét nhất về tinh thần đoàn kết dân tộc trong nhiều năm qua, Press TV cho biết.

Tại Iraq, Văn phòng Thủ tướng nước này xác nhận khoảng 10 triệu người đã tham dự các lễ tưởng niệm ở hai thành phố linh thiêng Najaf và Karbala. Theo truyền thông Iran, số liệu này là cơ sở độc lập quan trọng để đối chiếu và hoàn thiện thống kê tổng thể về quy mô sự kiện.

"Lễ tang lớn nhất trong một thế kỷ"

Ngay cả khi áp dụng phương pháp tính toán thận trọng nhất, giới chức Iran vẫn khẳng định quy mô của lễ tang đã vượt qua mọi sự kiện tương tự trong hơn một thế kỷ qua.

Thủ tướng Pakistan và lãnh đạo các nước dự lễ tiễn biệt Lãnh tụ Iran Thủ tướng Pakistan cùng các quan chức cấp cao từ Lebanon, Armenia và nhiều quốc gia đã tới Tehran viếng lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei trong lễ quốc tang quy mô lớn.

Theo đánh giá của các cơ quan chức năng Iran, đây là cuộc đưa tang lớn nhất từng được ghi nhận trong lịch sử, cho thấy tình cảm sâu sắc và sự gắn bó của người dân Iran cũng như cộng đồng Hồi giáo đối với cố Lãnh tụ Ali Khamenei.

Cố Lãnh tụ Ali Khamenei cùng nhiều thành viên trong gia đình thiệt mạng trong vụ tấn công do Mỹ và Israel thực hiện nhằm vào nơi ở của ông hôm 28/2.

Những người thiệt mạng còn có phu nhân của Lãnh tụ mới Ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei, con rể của cố lãnh tụ, một người con gái của ông cùng cháu gái mới 14 tháng tuổi.

Lễ tang bắt đầu từ ngày 3/7 với sự tham dự của các đoàn đại biểu chính trị đến từ hơn 45 quốc gia và các học giả của trên 90 nước. Sau đó, hàng triệu người đã đến Đại Thánh đường Mosalla ở Tehran trong hai ngày cuối tuần để bày tỏ lòng tiếc thương và tiễn biệt vị lãnh tụ quá cố.

Hàng triệu người Iraq dự lễ rước linh cữu ông Ali Khamenei trong ngày 8/7 Lực lượng bán quân sự Huy động Nhân dân Iraq (PMF), hay còn gọi là Hashd al-Shaabi, ước tính đã có hơn 2,3 triệu người Iraq tham gia lễ rước linh cữu ông Khamenei trong ngày 8/7.

Ngày 17/6, Mỹ và Iran ký Bản ghi nhớ Islamabad với sự trung gian của Pakistan, cam kết giải quyết bất đồng bằng đối thoại và giảm căng thẳng khu vực. Thỏa thuận được cộng đồng quốc tế, trong đó có Việt Nam, hoan nghênh như một bước tiến quan trọng nhằm duy trì hòa bình, ổn định ở Trung Đông và bảo đảm an ninh hàng hải, năng lượng toàn cầu. Tại vòng đàm phán cấp cao ở Thụy Sĩ ngày 22/6, cả Washington và Tehran đều đánh giá các cuộc thảo luận đạt kết quả tích cực, mở đường cho một thỏa thuận toàn diện về an ninh khu vực, tự do hàng hải qua eo biển Hormuz. Hai bên cũng nhất trí thành lập cơ chế giảm xung đột liên quan Lebanon dưới sự hỗ trợ của Qatar và Pakistan.