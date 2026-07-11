Phát hiện gần 11 triệu USD giấu dưới cống thoát nước tại Iraq

Lực lượng chức năng Iraq vừa phát hiện gần 11 triệu USD tiền mặt được cất giấu trong một cống thoát nước.

Số tiền được tìm thấy dưới cống thoát nước. Ảnh: National.

Hôm 10/7, Hội đồng Tư pháp Tối cao Iraq cho biết đã tịch thu thêm 14 tỷ dinar Iraq ( 10,7 triệu USD ) liên quan đến vụ án tham nhũng. Theo một thẩm phán tại Tòa án Hình sự Chống tham nhũng Trung ương Iraq, số tiền được giấu trong cống thoát nước. Cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra để xác định toàn bộ các cá nhân liên đới.

Vụ án tập trung vào ông Adnan Al Jumaili, cựu Thứ trưởng Bộ Dầu mỏ phụ trách lọc dầu, người đang bị giam giữ với cáo buộc nhận hối lộ, theo National. Cuộc khám xét là một phần của cuộc điều tra về số tiền bị nghi có được từ các sai phạm trong những dự án của chính phủ.

Gần 11 triệu USD giấu dưới cống thoát nước. Ảnh: National.

Vụ tịch thu này diễn ra chỉ vài ngày sau khi Iraq thông báo thu giữ 20 triệu USD tiền mặt và 5 kg vàng được giấu bên trong các chai nhựa tại nhà riêng của ông Al Jumaili ở Tikrit.

Al Jumaili bị bắt vào tháng trước. Các nhà điều tra cáo buộc hàng tỷ USD đã bị biển thủ hoặc chi dưới dạng hối lộ trong các hợp đồng lọc dầu. Các đợt khám xét trước đó đã thu giữ khoảng 10 triệu USD , 1,5 kg vàng, khoảng 40 bất động sản tại các tỉnh Baghdad, Salaheddin và Erbil, cùng một kho vũ khí.

Chiến dịch chống tham nhũng do Thủ tướng Ali Al Zaidi phát động từ tháng 5 đã dẫn đến việc bắt giữ 47 nhà lập pháp và quan chức, trong đó có Thứ trưởng Bộ Dầu mỏ phụ trách phân phối Ali Maarij.