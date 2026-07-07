20 triệu USD giấu trong các chai nước gây chấn động Iraq

Iraq vừa thu giữ thêm 20 triệu USD tiền mặt và 5 kg vàng tại nhà cựu Thứ trưởng Dầu mỏ, nâng tổng tài sản tịch thu từ đại án này lên 120 triệu USD.

Lượng tiền mặt gồm dinar Iraq và USD, trị giá khoảng 20 triệu USD, bị thu giữ trong đợt truy quét tham nhũng mới nhất. Ảnh: Hãng Thông tấn Iraq (INA).

Hội đồng Tư pháp Tối cao Iraq cho biết, vào ngày 6/7, giới chức nước này đã thu giữ khoảng 20 triệu USD tiền mặt và 5 kg vàng trong khuôn khổ cuộc điều tra tham nhũng liên quan đến ông Adnan Al-Jumaili, cựu Thứ trưởng Bộ Dầu mỏ.

Số tiền này được phát hiện giấu trong các chai nước nhựa tại nhà riêng của ông Al Jumaili ở TP Tikrit.

Theo tuyên bố do Hãng Thông tấn Nhà nước Iraq (INA) đăng tải, Hội đồng Tư pháp Tối cao Iraq cho biết cuộc khám xét là một phần của cuộc điều tra về số tiền bị nghi có được từ các sai phạm trong những dự án của chính phủ.

Với đợt tịch thu mới nhất này, tổng giá trị tài sản bị thu giữ trong vụ án đã nâng lên 127 tỷ dinar Iraq, 24 triệu USD tiền mặt, cùng nhiều bất động sản, phương tiện và trang sức vàng.

Ông Al Jumaili bị bắt vào tháng trước do nghi ngờ tham nhũng liên quan đến các hợp đồng nhà máy lọc dầu. Hội đồng cho biết các cuộc điều tra vẫn đang được mở rộng nhằm truy bắt những nghi phạm liên quan khác.

Tại thời điểm ông Al Jumaili bị bắt, Tòa án Hình sự Trung ương về chống tham nhũng đã thu giữ khoảng 10 triệu USD , 3 tỷ dinar Iraq, 1,5 kg vàng, một kho vũ khí và khoảng 40 bất động sản tại các tỉnh Baghdad, Salaheddin và Erbil.

Thủ tướng Iraq Ali Al Zaidi đã đặt việc bài trừ tham nhũng làm trọng tâm trong chương trình nghị sự của chính phủ. Ảnh: Reuters.

Trước đó, một quan chức an ninh nói với tờ National rằng cuộc điều tra tập trung vào cáo buộc nhận hối lộ và biển thủ số tiền lên tới hàng tỷ USD liên quan các dự án nhà máy lọc dầu. Quan chức này cho biết một số nhân viên của Bộ Dầu mỏ đã bị bắt, trong khi nhiều người khác vẫn đang bị điều tra.

Cuối tháng trước, lực lượng an ninh Iraq đã bắt giữ 47 nghị sĩ và quan chức trong khuôn khổ chiến dịch chống tham nhũng quy mô lớn theo chỉ đạo của Thủ tướng Ali Al Zaidi.

Các đơn vị tinh nhuệ thuộc Cơ quan Chống khủng bố đã tiến hành các cuộc đột kích qua đêm vào nhiều ngôi nhà bên trong Khu Xanh được bảo vệ nghiêm ngặt ở thủ đô Baghdad và bắt nhiều nghi phạm.

Ông Al Zaidi, người nhậm chức vào tháng 5, cam kết sẽ xử lý tình trạng tham nhũng, vốn vẫn là một trong những thách thức dai dẳng nhất của Iraq.