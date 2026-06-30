Phát hiện 14 triệu USD giấu trong tường nhà Thứ trưởng Dầu mỏ Iraq

Các điều tra viên Iraq thu giữ 11 triệu USD và 4 tỷ dinar Iraq (tương đương hơn 3 triệu USD) tiền mặt tại nhà của Thứ trưởng Dầu mỏ Iraq, ông Ali Maarij Al Bahadly.

Nhân viên điều tra khoan tường và tìm thấy lượng tiền mặt lớn tại nhà ông Al Bahadly. Ảnh: The National News.

Theo thông báo của Hội đồng Tư pháp Tối cao Iraq, cuộc điều tra này nằm trong chiến dịch chống tham nhũng.

Trong tuyên bố đưa ra tối 29/6, thẩm phán chủ tọa của Tòa Hình sự Trung ương Iraq cho biết, số tiền mặt được phát hiện tại nhà của ông Al Bahadly ngay trong quá trình điều tra ban đầu. Hiện ông Al Bahadly đang bị tạm giam.

"Cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn", vị thẩm phán cho biết thêm, song không tiết lộ về những tài sản khác của ông Al Bahadly đã bị thu giữ.

Những hình ảnh do Hội đồng Tư pháp Tối cao Iraq công bố cho thấy các điều tra viên sử dụng búa và khoan để phá một bức tường trong khu vực hồ bơi của ngôi nhà. Nhiều vali mở sẵn chứa đầy các bó tiền USD và dinar Iraq.

Tại hiện trường, các nhân viên điều tra tìm thấy các vali chứa tiền mặt và đồng hồ hàng hiệu. Ảnh: Reuters.

Với cương vị Thứ trưởng Dầu mỏ chuyên phụ trách phân phối, ông Al Bahadly từng chịu trách nhiệm giám sát việc phân bổ và bán các sản phẩm nhiên liệu tinh chế trong nước. Đây được xem là lĩnh vực đặc biệt nhạy cảm do liên quan trực tiếp đến các doanh nghiệp kinh doanh nhiên liệu tư nhân, công ty phân phối và hạn ngạch phân bổ cho các địa phương.

Theo Hội đồng Tư pháp Tối cao Iraq, ông Al Bahadly sẽ bị xét xử tại Tòa Hình sự Trung ương chống tham nhũng ở Baghdad. Cơ quan này chuyên xử lý các vụ án tài chính liên quan đến quan chức cấp cao.

Đây là một trong những vụ thu giữ tiền mặt lớn nhất từng được công bố trong chiến dịch chống tham nhũng tại Iraq. Thủ tướng Iraq Ali Al Zaidi trước đó cho biết chiến dịch chống tham nhũng mới chỉ "ở giai đoạn đầu”.

Vụ bắt giữ ông Al Bahadly là diễn biến mới nhất trong chiến dịch truy quét tham nhũng và tịch thu tài sản được chính quyền Thủ tướng Al Zaidi đẩy mạnh từ tháng 5. Đến nay, Chính phủ Iraq đã thu hồi hàng tỷ dinar, tịch thu nhiều bất động sản và tuyên án tù đối với nhiều quan chức sai phạm.