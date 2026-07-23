Bộ Ngoại giao thông tin về hỗ trợ nạn nhân vụ lật cano ở Phú Quốc

Theo Bộ Ngoại giao, sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, 15 thi hài nạn nhân vụ lật cano ở Phú Quốc đã được đưa về Ấn Độ theo nguyện vọng của gia đình.

Người ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng tại buổi Họp báo thường kỳ ngày 23/7. Ảnh: Việt Linh.

Ngày 23/7, tại họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên về công tác hỗ trợ đối với gia đình các nạn nhân trong vụ lật cano khiến nhiều du khách Ấn Độ thiệt mạng tại Phú Quốc ngày 11/7, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết Bộ Ngoại giao đã phối hợp với các cơ quan liên quan của Việt Nam và Ấn Độ để triển khai công tác lãnh sự, bảo hộ công dân và hỗ trợ gia đình các nạn nhân.

Theo Người phát ngôn, ngay sau khi vụ việc xảy ra, Bộ Ngoại giao đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, các cơ quan chức năng liên quan, Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội và Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TP.HCM để khẩn trương triển khai công tác lãnh sự và bảo hộ công dân, xử lý các vấn đề liên quan đối với các công dân Ấn Độ gặp nạn.

Các cơ quan đại diện Việt Nam tại Ấn Độ cũng đã ngay lập tức phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao Ấn Độ và các cơ quan chức năng tại các địa phương sở tại, các địa phương liên quan đến nạn nhân, để thực hiện các thủ tục cần thiết, bảo đảm việc tiếp nhận và bàn giao thi hài cho gia đình.

Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý và bàn giao với các cơ quan chức năng của Ấn Độ, 15 thi hài đã được chuyển về các địa phương theo nguyện vọng của gia đình.

Người phát ngôn cho biết Bộ Ngoại giao cũng đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại New Delhi và Tổng Lãnh sự quán tại Mumbai tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền đặc khu Phú Quốc và các cơ quan liên quan của Ấn Độ để triển khai các hoạt động động viên, chia sẻ và gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân.

"Một lần nữa, chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình các nạn nhân", Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nhấn mạnh.