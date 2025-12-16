Việt Nam giành HCB môn cờ lạ ở SEA Games 33

Tuyển cờ ASEAN Việt Nam khép lại hành trình ở nội dung cờ nhanh đồng đội nữ tại SEA Games 33 với tấm HCB, sau khi thua Indonesia ở trận chung kết chiều 16/12.

Đội hình gồm Đoàn Thị Hồng Nhung, Trần Thị Mộng Thu, Phạm Thanh Phương Thảo và Cao Minh Trang thi đấu nỗ lực nhưng không thể vượt qua đối thủ được đánh giá cao hơn ở thời điểm quyết định. Trong khi đó, đội hình cờ nam sớm bị loại.

Đây là tấm huy chương bạc đầu tiên của Việt Nam ở nội dung cờ ASEAN tại kỳ đại hội lần này. Điều này phản ánh những thách thức không nhỏ với các VĐV khi phải làm quen và thích nghi với thể thức thi đấu mới.

Cờ ASEAN là một biến thể đặc biệt, kết hợp giữa cờ vua quốc tế và cờ Makruk (cờ ốc truyền thống của Thái Lan). Dù hình dáng quân cờ tương tự cờ vua quen thuộc, cách di chuyển lại tuân theo luật Makruk, trong khi điều kiện thắng thua được điều chỉnh gần hơn với cờ vua quốc tế.

Thể thức này do Hội đồng Cờ ASEAN xây dựng và ra đời tại Bangkok vào ngày 14/3/2011, nhằm tạo ra một sân chơi mang bản sắc khu vực.

Đội cờ ASEAN của Việt Nam giành tấm HCB tại SEA Games 33. Ảnh: Minh Chiến (từ Bangkok).

So với Makruk, bàn cờ ASEAN có điểm khác biệt đáng chú ý khi hai quân vua được xếp cùng một hàng, thay vì bố trí chéo. Các quân cờ di chuyển gần giống Makruk, song luật phong cấp được mở rộng hơn.

Ở đó, quân Tốt chỉ được phong khi tiến tới hàng ngang thứ tám, nhưng có thể phong thành Xe, Mã hoặc Tượng, thay vì chỉ giới hạn ở một lựa chọn như trong cờ Makruk truyền thống. Quy định này khiến thế trận trở nên linh hoạt và giàu tính chiến thuật hơn.

Việc giành HCB trong một nội dung còn khá mới cho thấy nỗ lực thích nghi đáng ghi nhận của các kỳ thủ nữ Việt Nam. Dù chưa thể chạm tới HCV, thành tích vẫn là cơ sở để đội tuyển tiếp tục hoàn thiện chuyên môn, hướng tới những mục tiêu cao hơn trong tương lai.

Trong khi đó, tuyển cờ vua Việt Nam là những VĐV sang Thái Lan muộn nhất tại SEA Games 33 khi đến Bangkok vào ngày 16/12, do nội dung cờ vua chỉ bắt đầu thi đấu từ 18/12. Mục tiêu của đội là phấn đấu giành HCV tại đại hội năm nay.

Đội hình tham dự gồm các kỳ thủ nam Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Lê Tuấn Minh, Bành Gia Huy và các kỳ thủ nữ Phạm Lê Thảo Nguyên, Võ Thị Kim Phụng, Bạch Ngọc Thùy Dương.

Bàn cờ môn cờ ASEAN.