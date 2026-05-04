Highlights MU 3-2 Liverpool
Tối 3/5, MU đả bại Liverpool với tỷ số 3-2 thuộc vòng 35 Premier League.
Chiến thắng 3-2 trước Liverpool tại vòng 35 Premier League đêm 3/5 chính thức giúp đội trở lại Champions League vào mùa giải 2026/27. Sau trận đấu, hình ảnh thầy trò Carrick ăn mừng được nhiều cổ động viên đăng tải trên các nền tảng.
Tối 3/5, MU đả bại Liverpool với tỷ số 3-2 thuộc vòng 35 Premier League.
Inter Milan chính thức đăng quang tại Serie A 2025/26 sớm 3 vòng đấu sau chiến thắng 2-0 trước Parma tại vòng 35. Sau trận đấu, khoảnh khắc ăn mừng của các cầu thủ được cổ động viên đội bóng ghi lại thu hút sự chú ý của giới mộ điệu.
Bàn thắng ấn định tỷ số 3-2 trong trận thắng Liverpool tại vòng 35 Premier League hôm 3/5 cùng phong độ đỉnh cao sau khi Carrick về dẫn dắt đội bóng là minh chứng cho tài năng, năng lực của sao trẻ tuyển Anh.
Tối 3/5, Manchester United xuất sắc đánh bại Liverpool 3-2 trên sân nhà Old Trafford trong khuôn khổ vòng 35 Premier League qua đó chính thức có mặt tại Champions League 2026/27.
Trong một mùa giải đầy biến động, cuộc đọ sức giữa Liverpool và MU thuộc vòng 35 Premier League vào tối 3/5 hứa hẹn sẽ rất kịch tính.
Rạng sáng 3/5, Arsenal đánh bại Fulham trên sân nhà ở vòng 35 Premier League, qua đó nới rộng khoảng cách với Man City lên 6 điểm.
Rạng sáng 3/5, CLB Gornik Zabrze, nơi Podolski đầu quân, có lần đầu tiên sau 54 năm vô địch một giải đấu khi vượt qua Rakow Czestochowa 2-0 trong trận chung kết Cúp quốc gia Ba Lan 2025/26.
Sáng 3/5, Messi có bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 trong thất bại 3-4 trước Orlando City tại giải MLS. Đây cũng là bàn thắng thứ 906 trong sự nghiệp của ngôi sao người Argentina.
Cristiano Ronaldo có màn ăn mừng cuồng nhiệt khi Al Nassr thắng Al Ahli 2-0 thuộc vòng 30 Saudi Pro League hôm 30/4.
Đoạn video Rayan Cherki tập luyện boxing gây chú ý mạnh mẽ khi ngôi sao của Man City thể hiện kỹ năng như một võ sĩ thực thụ.