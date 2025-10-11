Victoria Beckham đáp trả ý kiến cho rằng các con cô được hưởng lợi từ danh tiếng của cha mẹ, nhấn mạnh Cruz Beckham đang tự xây dựng sự nghiệp bằng chính nỗ lực của bản thân.

Theo Mirror, nhà thiết kế thời trang Victoria Beckham mới đây đã lên tiếng phản bác những ý kiến cho rằng các con của cô là “nepo baby” - thuật ngữ chỉ con cái được hưởng lợi từ danh tiếng của cha mẹ.

Chia sẻ trong cuộc phỏng vấn trước khi ra mắt phim tài liệu mới trên Netflix, Victoria cho rằng việc gán nhãn “nepo baby” cho con của những người nổi tiếng là thiếu công bằng và gây áp lực không đáng có. “Những đứa trẻ chỉ đơn giản là con của cha mẹ chúng. Đó không phải lỗi của chúng. Hãy cho chúng một cơ hội. Điều quan trọng là phải tử tế và tốt bụng”, cô nói.

Victoria đặc biệt bảo vệ con trai Cruz Beckham, người đang theo đuổi sự nghiệp âm nhạc. Cô cho biết con trai đã dành 10 năm học nhạc, tự học chơi khoảng bảy loại nhạc cụ và viết ca khúc của riêng mình.

Gia đình Beckham đến chúc mừng Victoria. Ảnh: WireImage.

“Cruz có nhạc sắp ra mắt. Thằng bé học hỏi và rèn luyện đúng nghĩa, bắt đầu từ con số 0. Nó không đến phòng thu để hát rồi đòi hỏi điều gì. Tôi rất tự hào vì điều đó. Ngành công nghiệp đã thay đổi quá nhiều. Tôi chỉ nói với con rằng đừng mong thành công đến ngay. Thành công thật sự cần được xây dựng dần dần” Victoria nói.

Cô cũng so sánh hành trình của con trai với con đường mà bản thân từng trải qua trong lĩnh vực thời trang, cho rằng bản thân đã mất 20 năm để xây dựng thương hiệu như hiện nay. "Đó cũng chính xác là cách Cruz đang làm: biểu diễn ở những sân khấu nhỏ, không ồn ào, chỉ tập trung vào điều mình yêu thích. Tôi thật sự rất tự hào về con”, Victoria chốt lại.

Trước đó, buổi công chiếu phim tài liệu của Victoria diễn ra vào ngày 8/10 với sự góp mặt của hầu hết thành viên trong gia đình, trừ Brooklyn Beckham. Cô được chồng và các con tháp tùng. Ngoài gia đình, buổi công chiếu còn quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng, trong đó có ba thành viên nhóm Spice Girls - Geri Halliwell Horner, Emma Bunton và Melanie C, cùng bạn thân lâu năm Eva Longoria.

Bộ phim tài liệu gồm ba phần, tái hiện hành trình của Victoria từ thời còn là thành viên nhóm nhạc Spice Girls đến khi trở thành nhà thiết kế thời trang danh tiếng. Trong phim, cô lần đầu chia sẻ về quãng thời gian đấu tranh với rối loạn ăn uống và áp lực hình ảnh, cũng như thừa nhận từng lo sợ thương hiệu thời trang của mình phá sản.