Ái nữ trùm sòng bài Macau gây bàn tán

Hà Siêu Liên chia sẻ ảnh đón Trung thu tại biệt thự riêng. Tuy nhiên, sự vắng mặt của chồng cô, diễn viên Đậu Kiêu, tiếp tục làm dấy lên nghi vấn hôn nhân rạn nứt.

Theo 163, mới đây, Hà Siêu Liên, con gái vua sòng bạc Hà Hồng Sân, chia sẻ loạt ảnh đón Trung thu cùng gia đình tại biệt thự riêng ở khu Thái Bình Sơn - khu dân cư đắt đỏ bậc nhất Hong Kong. Căn biệt thự ba tầng được mô tả rộng khoảng 740 m², hồ bơi riêng, phòng gym, khu vườn trồng cây quý.

Tuy nhiên, điều khiến công chúng chú ý hơn cả là sự vắng mặt hoàn toàn của chồng cô - nam diễn viên Đậu Kiêu trong loạt hình mới. Bên cạnh đó, nhiều người nhận ra Hà Siêu Liên không còn chia sẻ hình ảnh hay tương tác với chồng trên mạng xã hội như trước đây, làm dấy lên nghi vấn cả hai đã chia tay.

“Không thấy chồng cô ấy đâu nhỉ?” “sao không còn khoe tình cảm nữa vậy?”, “lâu rồi không thấy hai người cùng xuất hiện, tôi thật sự rất thích cặp này, tiếc quá!”, là một số bình luận của khán giả.

Hình ảnh tại biệt thự của Hà Siêu Liên.

Trước đó, Hà Siêu Liên một mình xuất hiện tại khu Central, Hong Kong để dự show thời trang. Tuy nhiên, điều khiến dư luận quan tâm là trên tay cô không còn chiếc nhẫn cưới. Suốt sự kiện, dù được đặt nhiều câu hỏi liên quan đến công việc và đời tư, ái nữ họ Hà chọn cách rời đi mà không đưa ra bất kỳ phản hồi nào, càng làm dấy lên những đồn đoán quanh chuyện tình cảm.

Hà Siêu Liên sinh năm 1991 tại Hong Kong, là ái nữ của “vua sòng bạc Macau” quá cố Hà Hồng Sân và bà Trần Uyển Trân. Không chỉ được biết đến là tiểu thư danh giá trong giới thượng lưu, Hà Siêu Liên còn theo đuổi con đường riêng, từng làm việc trong lĩnh vực kế toán, tham gia quản lý doanh nghiệp.

Với gia thế lẫy lừng, học vấn cao và sự nghiệp riêng đáng chú ý, Hà Siêu Liên được mệnh danh là một trong những “ái nữ xinh đẹp, tài giỏi” bậc nhất của gia tộc họ Hà.

Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu kết hôn giữa năm 2023 sau thời gian dài hẹn hò. Cặp đôi từng được xem là biểu tượng “trai tài gái sắc” của giới giải trí. Do công việc bận rộn, cả hai thường xuyên phải xa nhau. Họ liên tục bị đồn đã đường ai nấy đi.