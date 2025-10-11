Vợ Đức Tiến nói về vụ kiện với mẹ chồng

Bình Phương cho biết phiên tòa xét xử vụ tranh chấp tài sản thừa kế sẽ không diễn ra như dự kiến (ngày 13/10) do phía mẹ Đức Tiến gửi đơn xin tạm hoãn.

Sau khi diễn viên Đức Tiến qua đời vào tháng 5/2024 tại Mỹ, giữa vợ và mẹ ruột của anh phát sinh mâu thuẫn liên quan đến vấn đề tài sản.

Bình Phương (vợ Đức Tiến) yêu cầu được nhận lại toàn bộ hai tài sản trên theo di chúc lập ngày 9/8/2023 tại Mỹ. Trong khi đó, bà Ánh (mẹ ruột Đức Tiến) đề nghị không công nhận di chúc này, với quan điểm "không phù hợp pháp luật Việt Nam".

Sau nhiều lần hòa giải không thành, phiên tòa xét xử dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 13/10.

Tuy nhiên, tối 10/10, thông qua trang cá nhân, Bình Phương cho biết phiên tòa không diễn ra như dự kiến do bà Ánh đã gửi đơn xin hoãn.

"Bình Phương xin thông báo tới mọi người: Bên bà nội Meo làm đơn xin tạm hoãn ngày xét xử. Vì vậy, ngày ra tòa sẽ được dời sang ngày khác", cô chia sẻ.

Hình ảnh trước đây của vợ chồng Bình Phương.

Trước đó, TAND TP.HCM đã thụ lý vụ tranh chấp tài sản thừa kế phát sinh sau khi cố diễn viên Đức Tiến (tên thật Hoàng Tiến Đức) qua đời tại Mỹ vào tháng 5/2024. Nguyên đơn trong vụ việc là bà Nguyễn Bình Phương - vợ cố diễn viên, hiện sinh sống cùng con gái tại Mỹ; bị đơn là bà Nguyễn Ngọc Ánh - mẹ ruột của Đức Tiến.

Theo hồ sơ vụ án, tài sản đang được tranh chấp gồm một căn nhà và đất tại khu phố 7, phường Linh Đông, TP.HCM cùng thửa đất số 1841 tại xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cũ.

Ban đầu, Bình Phương khởi kiện, yêu cầu được nhận lại toàn bộ hai tài sản trên theo di chúc lập ngày 9/8/2023 tại Mỹ do cố nghệ sĩ Đức Tiến để lại. Trong khi đó, bà Nguyễn Ngọc Ánh phản đối và đề nghị tòa không công nhận giá trị pháp lý của di chúc vì cho rằng văn bản này “không phù hợp với pháp luật Việt Nam”.

Trong đơn phản tố, bà Ánh cho rằng căn nhà ở TP.HCM là tài sản chung của bà và con trai vì hai mẹ con cùng góp tiền mua năm 2009, nhưng bà để Đức Tiến đứng tên do sức khỏe yếu và không am hiểu pháp luật. Sau khi Đức Tiến sang Mỹ cùng vợ vào năm 2011, bà và con gái cả là người trực tiếp quản lý, sử dụng, đóng thuế và bảo dưỡng tài sản này.

Từ đó, bà yêu cầu được công nhận quyền sở hữu 50% căn nhà, đồng thời được chia 50% giá trị thửa đất tại Long An do có công sức tôn tạo, gìn giữ.

Ngày 15/5/2025, TAND TP.HCM mở phiên hòa giải với sự có mặt của đại diện hai bên đương sự. Tuy nhiên, phiên hòa giải không thành.