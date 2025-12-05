Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Jo Jin Woong bị tố đổi danh tính sau khi trộm cướp, cưỡng hiếp

  • Thứ sáu, 5/12/2025 14:07 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Diễn viên Jo Jin Woong bị Dispatch tố cáo từng trộm cướp và tấn công tình dục thời trung học. Thông tin này gây chấn động vì trái ngược hình ảnh chính trực của anh.

Theo Chosun, diễn viên Jo Jin Woong đang đối mặt với loạt cáo buộc nghiêm trọng liên quan đến những tội danh khi còn đi học.

Cụ thể, Dispatch cho biết Jo Jin Woong (tên khai sinh Jo Won Jun) là “đầu gấu học đường”, tham gia nhiều vụ trộm cắp cùng nhóm bạn. Anh từng bị xét xử theo tội danh cướp tài sản, cưỡng hiếp khi đang học lớp 11, thậm chí bị đưa vào trường giáo dưỡng theo biện pháp bảo hộ thiếu niên.

Jo Jin Woong anh 1

Hình ảnh Jo Jin Woong. Ảnh: Chosun.

Ngoài ra, bài báo còn cho biết anh từng hành hung một đồng nghiệp trong đoàn kịch khi trưởng thành và bị tước bằng lái sau một vụ vi phạm nồng độ cồn khi lái xe.

Truyền thông Hàn Quốc đặt nghi vấn việc Jo Jin Woong không dùng tên thật và hạn chế công khai thông tin về ngày sinh, học vấn có thể nhằm tránh nhắc lại quá khứ phạm tội.

Vấn đề gây chú ý đặc biệt khi nam diễn viên thời gian gần đây nổi bật với hình ảnh chính trực, thường xuyên tham gia các hoạt động mang tính biểu tượng như đọc tuyên thệ tại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, hay góp giọng trong phim tài liệu về độc lập quân.

Trước loạt cáo buộc, phía công ty quản lý Saram Entertainment cho biết đang xác minh toàn bộ thông tin và sẽ đưa ra lập trường chính thức sau khi làm rõ sự việc.

Hiện Jo Jin Woong vẫn đang chuẩn bị cho các dự án mới, trong đó có phần tiếp theo của bộ phim truyền hình đình đám Signal 2, dự kiến phát sóng vào năm 2026.

Diễn viên Hàn Quốc Jo Jin Woong sinh năm 1976, là một trong những gương mặt thực lực của điện ảnh và truyền hình xứ kim chi. Xuất thân từ khoa Kịch – Điện ảnh Đại học Kyungsung, anh ghi dấu qua các phim Nameless Gangster, A Hard Day, The Handmaiden và series Signal, đồng thời nhiều lần được vinh danh với các giải thưởng lớn.

Bên cạnh sự nghiệp dày dặn, Jo Jin Woong còn được chú ý nhờ hình ảnh chính trực trong các tác phẩm lịch sử - hình sự, thường đảm nhận vai cảnh sát hay nhân vật có giá trị đạo đức.

