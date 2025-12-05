Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Vai nữ gây tranh cãi dữ dội trong phim Việt giờ vàng

  • Thứ sáu, 5/12/2025 12:00 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Nhân vật Duyên (Hà Bùi) tiếp tục gây tranh cãi khi đoạn giới thiệu tập 28 của "Cách em 1 milimet" hé lộ thêm loạt tình huống mập mờ.

Trong đoạn giới thiệu tập 28 của Cách em 1 milimet phát sóng tối 5/12, nhân vật Duyên (Hà Bùi) tiếp tục trở thành tâm điểm tranh luận trên các diễn đàn phim Việt.

Cụ thể, tại một hội thảo, Viễn (Hà Việt Dũng) và Tú (Quỳnh Châu) vô tình chạm mặt Bách (Huỳnh Anh) cùng vị hôn thê trong thang máy. Cuộc gặp gỡ nhanh chóng trở nên gượng gạo khi Duyên bất ngờ có một cảnh hôn nhằm “khẳng định chủ quyền”, sau khi nhận ra ánh mắt khác thường mà Tú dành cho Bách. Tình huống này khiến cả Viễn lẫn Tú tỏ ra lúng túng.

Diễn biến này nối tiếp tình tiết gây tranh cãi trước đó khi Duyên bị Tú quay lại cảnh bước vào khách sạn cùng người đàn ông khác.

Cach em 1 milimet anh 1

Phân cảnh ngượng ngùng trong tập 28 của Cách em 1 milimet.

Chỉ sau vài tập xuất hiện, nhân vật Duyên đã khiến khán giả tranh luận gay gắt. Hình ảnh vị hôn thê của Bách liên tục gắn với những tình huống mập mờ, khiến người xem bực bội, khó chịu. Trên các nền tảng mạng, khán giả để lại nhiều bình luận phản ứng.

“Sẽ chống mắt lên xem tới ngày Bách phát hiện bị cắm sừng”, “xem mà thấy đau lòng dùm Tú”, “chọn diễn viên chuẩn ghê, nhìn là đã thấy nhân vật không đàng quàng”, “trước đám cưới vẫn đi khách sạn với người khác, thế mà Bách vẫn quen được” là một số bình luận của khán giả.

Bộ phim Cách em 1 milimet với nội dung chính xoay quanh nhóm bạn ở Làng Mây rất được chú ý và yêu thích thời gian qua. Phim được khen ngợi với nội dung thú vị, diễn xuất tự nhiên của dàn diễn viên trẻ, gợi cho khán giả nhớ về thời thơ ấu hồn nhiên, trong trẻo với tình bạn trong sáng, ấm áp.

Từ tập 12, phim chuyển sang phần 2 khi các nhân vật đã trưởng thành. Lúc này, dàn dàn diễn viên mới thay thế gồm Hà Việt Dũng (vào vai Viễn), Huyền Lizzie (Ngân), Quỳnh Châu (Tú), Dũng Hớn (Chiến), Trọng Lân (Đức), Huỳnh Anh (Bách), Hoàng Long (Biên), Kiều My (Thư)…

