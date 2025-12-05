Xoài Non khác lạ

Trong một buổi fitting cho show thời trang, Xoài Non xuất hiện với vẻ ngoài thu hút. Khuôn mặt và vóc dáng cô có nhiều thay đổi.

Xoài Non là một trong số các khách mời trong show thời trang của NTK Đỗ Long. Trong một buổi fitting mới đây, cô xuất hiện với vẻ ngoài khác lạ. Qua một số góc quay, khuôn mặt và vóc dáng của cô có nhiều thay đổi. Cụ thể, Xoài Non được nhận xét thon gọn hơn trước.

Kiểu tóc, layout makeup đồng điệu với trang phục giúp người đẹp ghi điểm. Đáng chú ý, trong clip chia sẻ, Xoài Non cũng nhắc tới Gil Lê. Cô gọi Gil Lê là chồng.

Hình ảnh mới nhất của Xoài Non gây chú ý.

Dưới phần bình luận, dân mạng dành lời khen cho visual của Xoài Non. Ngoài ra, không ít người hỏi bí quyết giảm cân, lấy lại vóc dáng của cô chỉ trong thời gian ngắn.

Trước đó, hồi tháng 6, Xoài Non gây chú ý khi góp mặt ở một sự kiện giải trí. Cô để lộ dấu hiệu tăng cân rõ rệt. Điều này được thể hiện qua khuôn mặt và vóc dáng. Hình thể mới của Xoài Non nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Nhiều luồng ý kiến trái chiều xuất hiện xung quanh sự thay đổi của cô.

Xoài Non đón sinh nhật tuổi 23 vào đầu tháng 11. Người đẹp tổ chức tiệc ấm cùng bên Gil Lê và bạn bè thân thiết.

Trong ngày đặc biệt, Gil Lê và Xoài Non tình tứ. Ca sĩ tặng bạn gái bó hồng lớn.

Mối quan hệ giữa Gil Lê và Xoài Non thu hút sự chú ý từ giữa năm 2024, khi cả hai nhiều lần sánh đôi tại các sự kiện và tương tác thân mật trong livestream.

Lần đầu cả hai công khai mối quan hệ là trong buổi họp báo ra mắt chương trình Chị đẹp đạp gió. Thời gian sau đó, cả Gil Lê và Xoài Non đều không ngần ngại chia sẻ công khai về mối quan hệ. Xoài Non thường xuyên xuất hiện tại hậu trường các chương trình Gil Lê tham gia, đặc biệt là Chị đẹp đạp gió.

Vào mỗi dịp đặc biệt, cả hai đều thể hiện tình cảm đặc biệt cho nửa kia bằng cách tặng quà hoặc làm những điều bất ngờ. Hôm 19/8, cả hai kỷ niệm một năm yêu. Gil Lê tặng Xoài Non quà và hoa.

Còn dịp sinh nhật lần thứ 34 của Gil Lê vào đầu tháng 7, Xoài Non chuẩn bị bánh kem và chúc mừng người yêu.