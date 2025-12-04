Ca sĩ nói rõ vụ gặp gỡ diễn viên phim 18+ Nhật Bản

Joo Haknyeon khẳng định không vượt quá giới hạn với Asuka Kirara. Cả hai chỉ nói chuyện và bàn bạc về việc kinh doanh.

Joo Haknyeon vừa có cuộc phỏng vấn trên Billboard. Ca sĩ lần đầu chia sẻ toàn bộ sự việc bị công ty quản lý ONE HUNDRED, loại anh khỏi nhóm nhạc THE BOYZ sau cuộc gặp gỡ với diễn viên Nhật Asuka Kirara hồi tháng 6.

Theo Joo Haknyeon, công ty cũ đang kiện anh để đòi hàng triệu USD vì phá vỡ hợp đồng. Nam ca sĩ còn đưa ra bằng chứng cáo buộc công ty quản lý đã phối hợp với truyền thông Hàn để tạo áp lực, buộc anh phải rời nhóm.

Haknyeon cho biết các cáo buộc dẫn đến quyết định chấm dứt hợp đồng với anh bắt nguồn từ một sự việc xảy ra vào ngày 29/5 tại Yokohama, Nhật Bản. Thời điểm đó, THE BOYZ tham dự Lễ trao giải Asia Star Entertainer Awards 2025 và giành được hai giải thưởng quan trọng.

Sau khi buổi lễ kết thúc lúc 22h, Haknyeon đã gặp gỡ một nhóm bạn tại quán bar địa phương.

“Chúng tôi đi chơi cùng với rất nhiều người. Khi buổi nhậu kéo dài, có một người trong số đó từng là diễn viên AV, tên Asuka Kirara. Tôi gặp cô ấy lần đầu tiên tại đó. Và theo tôi được biết, cô ấy đã giải nghệ khoảng 5-7 năm", ca sĩ nói.

Haknyeon tiết lộ anh đã trò chuyện với Asuka Kirara về việc dừng đóng phim, chuyển sang hoạt động kinh doanh mỹ phẩm và làm đẹp. Cuộc nói chuyện diễn ra vui vẻ và có sự chứng kiến của nhiều người bạn khác. Sau đó, họ cùng nhau uống rượu.

"Là người lớn, việc uống rượu và say xỉn là điều bình thường, phải không? Tôi đã bước sang tuổi 27", anh nói.

Haknyeon nghi vấn một người có mặt tại đó đã chụp lén ảnh cả hai và bán những tấm hình cho tờ báo lá cải Shukan Bunshun với nội dung sai lệch.

Haknyeon khẳng định chưa từng qua đêm với Asuka Kirara. Ảnh: IGNV.

"Tôi chưa bao giờ ngủ qua đêm với Asuka Kirara ở bất cứ đâu. Tôi không hiểu sao Shukan Bunshun không có bằng chứng nhưng vẫn đưa tin theo hướng như vậy", ca sĩ bày tỏ.

Haknyeon nói thêm sau khi anh từ chối ký thỏa thuận chấm dứt hợp đồng, ONE HUNDRED đã nộp đơn kiện vào ngày 24/6. Ban đầu, công ty yêu cầu ca sĩ bồi thường khoảng 2 tỷ won. Vài tuần sau, phía công ty tiếp tục nộp đơn kiện sửa đổi, nâng mức bồi thường lên gần 8 tỷ won và không đưa ra thêm bất kỳ lời giải thích nào.

Joo Haknyeon cho biết: "Trong suốt quá trình đó, tôi nói sẽ không ký vì không thể chấp nhận số tiền này. Tôi đã xin lỗi và cảm thấy áy náy. Tôi khóc rất nhiều vì trên thực tế, nếu phải trả số tiền đó, cuộc đời tôi coi như chấm hết. Tôi sẽ phá sản. Tôi chỉ liên tục nói rằng tôi không thể làm được".

Trước đó, lùm xùm giữa Asuka và nam idol Kpop Joo Haknyeon nổ ra từ đầu tháng 6. Cả hai bị bắt gặp thân mật tại quán bar ở Nhật Bản. Ngày 19/6, Joo Haknyeon lần đầu lên tiếng về sự việc: "Đúng là tôi đã tham dự một bữa tiệc rượu với một người quen vào ngày 30/5/2025 nhưng tôi chưa bao giờ tham gia vào hoạt động mại dâm hoặc bất kỳ hành vi bất hợp pháp nào khác như thông tin trên truyền thông".

Tới 21/6, Asuka Kirara cũng lên tiếng phủ nhận. Nữ diễn viên giải thích hôm 29/5, cô tham dự tiệc sinh nhật bạn, sau đó được mời đến quán bar mà không hề biết Joo Haknyeon cũng có mặt.

Về những tấm ảnh thân thiết bị rò rỉ trên mạng xã hội, người đẹp cho rằng đó có thể là do fan cuồng của Joo Haknyeon chụp lén rồi bán cho truyền thông.