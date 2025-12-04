Tăng Duy Tân ôm eo Bích Phương

Hình ảnh tình tứ của Tăng Duy Tân và Bích Phương trong chuyến đi nghỉ dưỡng ở Thái Lan gây chú ý.

Ngày 4/12, Quỳnh Anh Shyn đăng tải loạt ảnh của cô cùng nhóm bạn trong chuyến đi nghỉ dưỡng ở Thái Lan. Các thành viên diện trang phục thoải mái, năng động, cùng nhau dạo phố, ăn uống, ngắm hoàng hôn trên bãi biển.

Đáng chú ý, ở bức ảnh cuối cùng trong bộ hình, Quỳnh Anh Shyn chia sẻ khoảnh khắc tình tứ của Tăng Duy Tân và Bích Phương. Nam ca sĩ vòng tay ôm eo Bích Phương khi cùng ngắm hoàng hôn. Anh còn mang túi xách giúp cho nửa kia. Tấm ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý và nhận lượng tương tác lớn từ fan của Tăng Duy Tân lẫn Bích Phương.

Tăng Duy Tân và Bích Phương tình tứ trong chuyến nghỉ dưỡng ở Thái Lan. Ảnh: @quynhanhshyn.

Ở chuyến đi trước đó tại resort, Tăng Duy Tân cũng có động thái ngầm khẳng định chuyện tình cảm với Bích Phương. Anh đăng ảnh được chụp từ phía sau, không lộ rõ gương mặt 2 người. Kèm theo hình ảnh, Tăng Duy Tân viết: "Nếu bình yên hóa thành hình người thì nó vẫn không thể đẹp bằng em". Tăng Duy Tân không công khai danh tính cô gái trong hình nhưng ở phần bình luận, số đông tài khoản mạng cho rằng đó chính là Bích Phương.

Trong concert Em xinh "say hi" diễn ra ở Hà Nội gần đây, Tăng Duy Tân xuất hiện để hỗ trợ tiết mục của team Bích Phương. Sau khi tiết mục kết thúc, khán giả liên tục reo hò: "Tăng Duy Phương" hay "Hôn đi". Trước phản ứng của khán giả, Bích Phương nói với các em xinh khác: "Ui sợ quá, dìu chị với".

Ngoài ra, trên Instagram, tài khoản của Tăng Duy Tân được phát hiện chỉ theo dõi một mình Bích Phương. Trước đó, khi thấy Bích Phương khóc vì đồng đội bị loại trong Em xinh "say hi", Tăng Duy Tân nói: "Tôi bị ám ảnh nhưng cũng yêu tiếng khóc này".

Tăng Duy Tân được phát hiện xưng "anh" với Bích Phương dù kém tuổi. Khi Trấn Thành yêu cầu Tăng Duy Tân chia sẻ suy nghĩ sau quá trình làm việc chung với các em xinh, đặc biệt Bích Phương, Tăng Duy Tân trả lời: "Nếu được cho chọn lại, em vẫn muốn được làm việc với 4 cô gái này. Đặc biệt, em cảm thấy rất may mắn khi vào đội của Phương".