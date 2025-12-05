'Avatar 3' lọt top phim hay nhất năm

"Avatar 3" lọt vào danh sách phim hay nhất năm do AFI bình chọn dù chưa chính thức ra rạp. Tác phẩm của James Cameron được đánh giá cao ngay từ buổi chiếu sớm.

Theo Hollywood Reporter, Viện Phim Mỹ (AFI) vừa công bố danh sách 10 phim điện ảnh xuất sắc nhất năm 2025, trong đó Avatar: Fire and Ash (tựa Việt: Avatar: Lửa và Tro tàn) gây chú ý khi góp mặt dù chưa phát hành rộng rãi.

Tác phẩm của đạo diễn James Cameron hiện mới chỉ được chiếu sớm cho giới phê bình và báo chí, nhưng đã nhận về những đánh giá tích cực, được mô tả là “bom tấn đỉnh cao” với kỹ xảo và cảm xúc vượt trội.

Theo AFI, các tác phẩm được lựa chọn dựa trên giá trị nghệ thuật và tầm ảnh hưởng trong năm, không phụ thuộc việc phim đã ra rạp bao lâu. Vì vậy, Avatar: Fire and Ash (dự kiến công chiếu toàn cầu vào ngày 19/12) vẫn đủ điều kiện xuất hiện trong danh sách.

Avatar: Fire and Ash sẽ kéo dài 3 tiếng 15 phút.

Bên cạnh Avatar: Fire and Ash, top phim năm nay còn có Bugonia, Frankenstein, Hamnet, Jay Kelly, Marty Supreme, One Battle After Another, Sinners, Train Dreams và Wicked: For Good. AFI cho biết các tác phẩm sẽ được vinh danh tại lễ trao giải tổ chức ngày 9/1/2026 tại Los Angeles.

Việc lọt top trước cả khi phát hành rộng rãi cho thấy sức hút lớn của thương hiệu Avatar và mức kỳ vọng cao dành cho bom tấn mới nhất của James Cameron trong mùa phim cuối năm. Đây là phần thứ ba của loạt phim Avatar, tiếp nối câu chuyện sau The Way of Water.

Sau buổi chiếu đặc biệt, Avatar: Fire and Ash nhận được nhiều lời khen ngợi, được mô tả là “một màn trình diễn điện ảnh đỉnh cao”. Nhà phê bình Courtney Howard cho rằng phần 3 của Avatar là lời nhắc mạnh mẽ về lý do điện ảnh được sinh ra, khi James Cameron tiếp tục kể một câu chuyện sử thi hoành tráng bằng cảm xúc chân thật. Cây bút Perri Nemiroff của Collider cũng bày tỏ sự choáng ngợp trước thế giới Pandora.

Bên cạnh loạt lời khen, một số ý kiến cho rằng nội dung phần 3 chưa thực sự bùng nổ, dù hình ảnh và các pha hành động vẫn “ngoài sức tưởng tượng”.

Ở phần này, gia đình Jake Sully phải đối đầu với Varang – thủ lĩnh tộc Người Tro trên hành tinh Pandora. Dường như họ cũng từng là một bộ lạc thờ thần Eywa giống Omatikaya của Jake Sully và Neytiri.

Thế nhưng, vùng đất của Người Tro bị núi lửa thiêu rụi khiến họ mất niềm tin vào Eywa và trở nên đầy thù hận, hiếu chiến. Chính điều này đã biến Varang thành một phản diện đáng sợ khi ả phản bội lại đồng loại để về phe Đại tá Miles Quaritch trong cuộc chiến với người Na’vi.