Vì sao nước thải đen ngòm vẫn chảy thẳng ra sông Tô Lịch sau mưa lớn?

Cơ quan chức năng lý giải nguyên nhân khi trời mưa lớn, vẫn có hiện tượng nước thải chưa qua xử lý vẫn đổ thẳng vào sông Tô Lịch (Hà Nội).

Những ngày qua, thông tin phản ánh vẫn còn hiện tượng nước thải tràn từ các cống xả đổ thẳng ra sông Tô Lịch mỗi khi trời mưa lớn. Trả lời phóng viên Báo Điện Tử VTC News, ông Trương Quốc Bảo, Trưởng Ban Quản lý dự án xử lý nước thải Yên Xá (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội), cho biết hiện nay, toàn bộ 245 cửa xả dọc sông Tô Lịch đã được thu gom và dẫn về Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá.

Để chấm dứt tình trạng xả nước thải ra sông Tô Lịch vào trời mưa lớn, UBND TP. Hà Nội đã giao cơ quan chức năng nghiên cứu giải pháp tách riêng nước mưa và nước thải.

Ông Bảo cho rằng tuy việc thu gom đã gần triệt để, nhưng người dân vẫn có thể nhìn thấy nước thải chảy vào sông vào ngày mưa lớn. Nguyên nhân bởi các cửa xả trên cống chung không chỉ thoát nước thải mà còn thoát cả nước mưa.

"Vào những ngày không mưa, 100% nước thải được thu gom về Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá. Nhưng do ảnh hưởng của bão số 10 (Bualoi), lượng nước mưa đổ về nhiều, vượt lưu lượng dẫn nước về nhà máy nên nước sẽ vượt tường tràn và chảy ra sông", Ông Bảo thông tin.

Hiện trạng này đến từ các khu nội đô của thành phố, do không tách riêng hệ thống thoát nước mưa và nước thải. Tuy vậy, bởi lượng nước chảy ra sông đã được pha loãng từ nước mưa hòa trộn với nước thải, nên nồng độ ô nhiễm đã giảm.

Ông Bảo cho rằng hiện trạng này là vướng mắc đã tồn tại hàng trăm năm nay của Hà Nội, khi hệ thống thoát nước chưa phân tách riêng nước mưa và nước thải. Ban đã tham mưu, thành phố đã có chỉ đạo để triển khai các dự án tiếp theo, nhằm tách riêng nước mưa và nước thải, tiến tới chấm dứt hoàn toàn việc xả thải ra sông Tô Lịch.

Hiện nay, nhà máy xử lý nước thải Yên Xá được thiết kế với công suất 270.000 m³/ngày đêm. Vào những ngày mưa lớn, nhà máy vận hành tối đa, xử lý cả nước mưa và nước thải dọc sông Tô Lịch để tăng khả năng thoát nước và đảm bảo xử lý nước thải.

Để xử lý dứt điểm tình trạng xả thải ra sông Tô Lịch, UBND TP. Hà Nội đã giao Ban Nông nghiệp lập chủ trương đầu tư, nghiên cứu giải pháp tách riêng nước mưa và nước thải, Hiện mực nước hồ Tây ở khoảng 5,75 m; khi vượt ngưỡng này, cơ quan chức năng sẽ mở cửa xả để bổ cập nước cho sông, duy trì dòng chảy và cải thiện chất lượng nước.

Đầu tháng 9, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội đã lắp đặt giàn sắt, cây cảnh và chậu hoa tại khu vực đầu sông Tô Lịch, đoạn đường Hoàng Quốc Việt - nơi đặt đường ống dẫn nước từ Hồ Tây bổ cập vào sông.

Cùng thời điểm, Công ty Thoát nước Hà Nội triển khai thí điểm 2 máy sục khí trên sông Tô Lịch, sau khi sông đã được nạo vét bùn và bổ sung nước từ hai nguồn: Nhà máy xử lý nước thải Hồ Tây và Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá.

Hai máy sục khí cùng các bè thủy sinh được lắp đặt tại thượng lưu và hạ lưu cầu 361, để tăng hàm lượng ôxy hòa tan trong nước, qua đó cải thiện khả năng tự làm sạch của sông, tạo môi trường sống cho cá và các loài thủy sinh, đồng thời góp phần nâng cao cảnh quan môi trường.