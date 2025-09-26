Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Bất ngờ hình ảnh sông Tô Lịch cạn trơ đáy

  • Thứ sáu, 26/9/2025 19:16 (GMT+7)
  • 6 giờ trước

Ngày 26/9, nhiều khu vực tại sông Tô Lịch có mực nước xuống rất thấp, một số đoạn còn có tình trạng trơ đáy để thực hiện phòng chống, ứng phó với bão số 10.

song to lich tro day anh 1

Ghi nhận trong ngày 26/9, tại nhiều đoạn sông Tô Lịch có hiện tượng mực nước xuống thấp.
song to lich tro day anh 2

Sông Tô Lịch đoạn đi qua Quan Hoa, Bưởi, Láng, Nguyễn Đình Hoàn mực nước thấp, gần như không có dòng chảy. Một số điểm thậm chí còn có hiện tượng trơ đáy.
song to lich tro day anh 3

Theo đại diện Ban Nông nghiệp Hà Nội, thời gian gần đây, các sông, hồ (bao gồm sông Tô Lịch) thực hiện hạ mực nước để phòng chống, ứng phó bão.

song to lich tro day anh 4

Theo đại diện Ban Nông nghiệp Hà Nội, để phòng bão, các sông hồ trong thành phố đều phải hạ mực nước, dẫn đến nước xả tại các hồ theo đường ống đổ về sông Tô Lịch kéo theo các tồn dư chất thải trong ống, vượt qua ngưỡng tràn chảy ra sông.
song to lich tro day anh 5

Lớp bùn đáy hiện rõ khi mực nước trên sông Tô Lịch rút, cùng một số loại rác thải, túi ni-lon... tuy nhiên không gây mùi hôi như cách đây ít ngày.
song to lich tro day anh 6

Trong chiều 26/9, nước từ hồ Tây tiếp tục chảy vào sông Tô Lịch nhưng lượng nước không nhiều do tiếp tục thực hiện phương án phòng chống, ứng phó cơn bão số 10.
song to lich tro day anh 7

Sau khi tiếp tục bổ cập nước từ hồ Tây, nước sông đã bớt có hiện tượng màu đen so với ghi nhận của Tri thức - Znews cách đây ít ngày, thay vào đó nước sông chuyển màu xanh lục.

song to lich tro day anh 8

Tại khu vực sông chạy qua đường Nguyễn Khang, hệ thống máy phun tạo oxy tiếp tục hoạt động để cải thiện môi trường nước.
song to lich tro day anh 9

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết hồi 13h ngày 26/9, tâm bão Bualoi nằm trên khu vực miền Trung Philippines, sức gió mạnh nhất cấp 11 (103-117 km/h), giật cấp 14. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 35-40 km/h, nhanh gấp đôi nhiều cơn bão khác.
song to lich tro day anh 10

Dự báo trong thời gian tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 30-35 km/giờ, di chuyển vào Biển Đông và có xu hướng mạnh lên. Đến 7h ngày 27/9, vị trí tâm bão ở khoảng 14,5 độ vĩ bắc; 116,6 độ kinh đông, cường độ mạnh cấp 11-12, giật cấp 15.
song to lich tro day anh 11

Sông Tô Lịch với chiều dài 14 km chảy qua nhiều phường trung tâm ở Hà Nội. Ảnh: Google Maps.

Cá chết phơi bụng giữa dòng nước đen tại sông Tô Lịch

Sáng 24/9, phía đầu nguồn sông Tô Lịch (Hà Nội) xuất hiện nhiều cá chết sau khi nguồn nước bổ cập từ hồ Tây và nhà máy Yên Xá tạm ngừng hoạt động.

43:2553 hôm qua

Hiện trạng 14 km hai bờ sông Tô Lịch

Hạ tầng thông thoáng, nhiều bãi đất trống cùng dòng sông trải dài 14 km là những điều kiện thuận lợi để triển khai dự án xây dựng công viên dọc sông Tô Lịch.

06:43 17/9/2025

Sông Tô Lịch đổi màu, người dân rủ nhau ra bắt cá

Ngày 9/9, TP. Hà Nội bắt đầu dẫn nước từ hồ Tây về sông Tô Lịch. Nhiều loài cá, rùa, ốc... xuất hiện dưới dòng sông, khiến người dân thích thú mang vợt, cần câu để đánh bắt.

10:19 10/9/2025

Sách hay về đô thị, thắng cảnh Việt Nam

Hồn đô thị gồm 30 bài tùy bút được tuyển chọn từ bộ sách Sài Gòn - Chuyện đời của phố (5 tập) đã được xuất bản trong khoảng thời gian 2014-2018. Bộ sách đến nay đã được tái bản 5 lần.

Đất nước gấm hoa không đơn thuần là một atlas địa lý, mà như một cẩm nang hình ảnh sinh động, cô đọng về thông tin khi đề cập đến 63 tỉnh thành Việt Nam.

Đinh Hà

sông tô lịch trơ đáy sông tô lịch trơ đáy hà nội

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý