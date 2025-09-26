Bất ngờ hình ảnh sông Tô Lịch cạn trơ đáy

Ghi nhận trong ngày 26/9, tại nhiều đoạn sông Tô Lịch có hiện tượng mực nước xuống thấp.

Sông Tô Lịch đoạn đi qua Quan Hoa, Bưởi, Láng, Nguyễn Đình Hoàn mực nước thấp, gần như không có dòng chảy. Một số điểm thậm chí còn có hiện tượng trơ đáy.

Theo đại diện Ban Nông nghiệp Hà Nội, thời gian gần đây, các sông, hồ (bao gồm sông Tô Lịch) thực hiện hạ mực nước để phòng chống, ứng phó bão.

Theo đại diện Ban Nông nghiệp Hà Nội, để phòng bão, các sông hồ trong thành phố đều phải hạ mực nước, dẫn đến nước xả tại các hồ theo đường ống đổ về sông Tô Lịch kéo theo các tồn dư chất thải trong ống, vượt qua ngưỡng tràn chảy ra sông.

Lớp bùn đáy hiện rõ khi mực nước trên sông Tô Lịch rút, cùng một số loại rác thải, túi ni-lon... tuy nhiên không gây mùi hôi như cách đây ít ngày.

Trong chiều 26/9, nước từ hồ Tây tiếp tục chảy vào sông Tô Lịch nhưng lượng nước không nhiều do tiếp tục thực hiện phương án phòng chống, ứng phó cơn bão số 10.

Sau khi tiếp tục bổ cập nước từ hồ Tây, nước sông đã bớt có hiện tượng màu đen so với ghi nhận của Tri thức - Znews cách đây ít ngày, thay vào đó nước sông chuyển màu xanh lục.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết hồi 13h ngày 26/9, tâm bão Bualoi nằm trên khu vực miền Trung Philippines, sức gió mạnh nhất cấp 11 (103-117 km/h), giật cấp 14. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 35-40 km/h, nhanh gấp đôi nhiều cơn bão khác.

Dự báo trong thời gian tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 30-35 km/giờ, di chuyển vào Biển Đông và có xu hướng mạnh lên. Đến 7h ngày 27/9, vị trí tâm bão ở khoảng 14,5 độ vĩ bắc; 116,6 độ kinh đông, cường độ mạnh cấp 11-12, giật cấp 15.

Sông Tô Lịch với chiều dài 14 km chảy qua nhiều phường trung tâm ở Hà Nội. Ảnh: Google Maps.

Sáng 24/9, phía đầu nguồn sông Tô Lịch (Hà Nội) xuất hiện nhiều cá chết sau khi nguồn nước bổ cập từ hồ Tây và nhà máy Yên Xá tạm ngừng hoạt động.

Hạ tầng thông thoáng, nhiều bãi đất trống cùng dòng sông trải dài 14 km là những điều kiện thuận lợi để triển khai dự án xây dựng công viên dọc sông Tô Lịch.

Ngày 9/9, TP. Hà Nội bắt đầu dẫn nước từ hồ Tây về sông Tô Lịch. Nhiều loài cá, rùa, ốc... xuất hiện dưới dòng sông, khiến người dân thích thú mang vợt, cần câu để đánh bắt.

