Xe cẩu húc thanh giới hạn chiều cao cầu vượt, khung sắt rơi vào xe máy

  • Chủ nhật, 28/12/2025 16:49 (GMT+7)
  • 16:49 28/12/2025

Sáng 28/12, xe cẩu cỡ lớn di chuyển lên cầu vượt Thái Hà - Chùa Bộc (Hà Nội) và mắc kẹt ở thanh giới hạn chiều cao. Đáng chú ý, một phần khung sắt rơi xuống va chạm với 2 xe máy.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 6h cùng ngày, tại khu vực lối lên cầu vượt Thái Hà - Chùa Bộc (Hà Nội).

Vào thời điểm trên, xe cẩu di chuyển hướng Nguyễn Trãi - Tây Sơn, khi lên cầu vượt Thái Hà - Chùa Bộc đã đâm vào thanh giới hạn chiều cao. Vụ việc khiến chiếc xe mắc kẹt lại, một phần thanh sắt giới hạn chiều cao đổ xuống va chạm với 2 xe máy.

Xe cau, Huc thanh gioi han anh 1
Hiện trường vụ việc được người dân chia sẻ.

Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng CSGT Hà Nội có mặt tại hiện trường phối hợp với đơn vị liên quan xử lý vụ việc. Được biết, 2 người bị thương nhẹ được đưa đi kiểm tra sức khỏe.

Lực lượng chức năng cũng lập biên bản xử phạt tài xế xe cẩu do điều khiển phương tiện đi vào đường cấm.

Được biết, đây không phải lần đầu tiên vụ việc xảy ra, trước đó có nhiều xe khách, xe tải đã xảy ra va chạm với thanh giới hạn chiều cao cầu vượt và mắc kẹt lại.

Thanh Hà/Tiền Phong

