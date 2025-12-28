Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Pháp luật

Nhóm môi giới mại dâm với hơn 10.000 thành viên mang tên 'Đảo Đào Hoa'

  • Chủ nhật, 28/12/2025 16:15 (GMT+7)
  • 16:15 28/12/2025

Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Ninh triệt phá nhóm Telegram có tên "Đảo Đào Hoa", nơi tập hợp hơn 10.000 thành viên để môi giới mại dâm liên tỉnh, lợi dụng tính ẩn danh và cơ chế bảo mật của ứng dụng nhằm lôi kéo người bán dâm tham gia nhóm kín, đăng quảng cáo và trục lợi.

Theo kết quả điều tra ban đầu, 2 đối tượng bị tạm giữ để làm rõ vai trò cầm đầu gồm Trần Mạnh Linh (SN 1990, trú Nghệ An) và Phan Văn Tiến (SN 1992, trú Quảng Ninh).

Nhóm này đặt ra "quy định" thu phí từ người bán dâm với mức 1-2 triệu đồng mỗi 6 tháng, đổi lại được tự đăng bài trong nhóm và thỏa thuận trực tiếp với khách về giá cả, địa điểm.

Nhom moi gioi, Mai dam, Dao Dao Hoa anh 1

Hai đối tượng Trần Mạnh Linh và Phan Văn Tiến - chủ nhóm kín “Đảo Đào Hoa” trên Telegram bị cơ quan Công an tạm giữ để điều tra hành vi môi giới mại dâm.

Quá trình đấu tranh, ngày 22/12, lực lượng chức năng kiểm tra một nhà nghỉ và một căn hộ chung cư trên địa bàn phường Hòn Gai, bắt quả tang 4 đôi nam nữ đang mua bán dâm.

Những người liên quan khai nhận việc liên hệ, giao dịch được thực hiện thông qua nhóm "Đảo Đào Hoa" trên Telegram. Trước đó một ngày, một tụ điểm môi giới khác tại khu villa thuộc phường Bãi Cháy cũng bị triệt phá, 4 đối tượng bị bắt giữ để điều tra.

Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo người dân không tham gia, tìm kiếm, chia sẻ, lan truyền các hội nhóm có nội dung môi giới mại dâm trên không gian mạng, đồng thời nhấn mạnh công nghệ không phải "vùng cấm" cho hoạt động phạm pháp.

Các hành vi vi phạm sẽ bị phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định, người dân cần chủ động cung cấp thông tin, tố giác tội phạm để góp phần giữ gìn môi trường xã hội lành mạnh.

Hoàng Dương/Tiền Phong

