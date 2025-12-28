Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Khởi tố đối tượng sản xuất hàng nghìn can nước giặt giả

  Chủ nhật, 28/12/2025 09:47 (GMT+7)
  • 09:47 28/12/2025

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Tuyền (SN 1990, trú tại thôn Đanh Xá, xã Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) về hành vi sản xuất hàng giả.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng Công an phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên tiến hành kiểm tra một kho hàng tại xã Ân Thi do Nguyễn Văn Tuyền làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện 3 công nhân đang thực hiện việc dán tem, nhãn các sản phẩm nước giặt, nước rửa chén mang nhãn hiệu nước ngoài như D-nee, Fineline, Japar, Essence… lên các can nhựa chứa dung dịch lỏng, cùng nhiều vật dụng phục vụ hoạt động đóng gói.

hang nghin can, nuoc giat gia anh 1

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1, tỉnh Hưng Yên tiến hành tống đạt các thủ tục tố tụng và thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Tuyền.

Quá trình kiểm tra, Tuyền không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng hóa nêu trên. Tổ công tác đã lập biên bản, thu giữ và niêm phong 3.970 can nước giặt, nước rửa chén các loại, cùng số lượng lớn vỏ thùng carton, tem nhãn, nắp chai nhựa và các công cụ phục vụ việc dán tem.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Tuyền khai nhận: nhận thấy một số thương hiệu nước giặt trên thị trường được tiêu thụ nhiều, Tuyền đã lên mạng xã hội Facebook tìm hiểu, đặt mua các can nước giặt chưa dán tem, nhãn mác và được tặng kèm tem, nhãn mác giả của các thương hiệu như D-nee, Family, Seiko, Fineline, Essence.

Trong khoảng hơn 6 tháng, Tuyền đã mua khoảng hơn 4.000 can nước giặt vỏ màu trắng loại 3 lít chưa dán tem, nhãn mác, cùng nhiều tem, nhãn mác mang các thương hiệu trên và khoảng 400 can nước rửa chén gắn nhãn Talau (Lion).

Sau đó, Tuyền thuê người dán tem, nhãn của các thương hiệu nêu trên vào các can nhựa đã mua, đóng thùng và bán ra thị trường hơn 400 can; số còn lại chưa kịp tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện và thu giữ.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục đấu tranh, mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an nhân dân

