Nghi án nghịch tử đốt nhà: Công an đã đưa đối tượng đi cai nghiện

  • Chủ nhật, 28/12/2025 16:25 (GMT+7)
  • 16:25 28/12/2025

Nghi can trong vụ phóng hỏa thiêu rụi nhà người cha tại Đắk Lắk, được cơ quan chức năng đưa đi cai nghiện bắt buộc. Trước đó, đối tượng này liên tục đe dọa giết người thân, bị tình nghi gây ra vụ đốt nhà vì tức giận sau khi bị cha tố giác hành vi sử dụng ma túy.

Ngày 28/12, một lãnh đạo UBND xã Ea Drăng (tỉnh Đắk Lắk) cho biết liên quan đến vụ cháy nhà ông N.Đ.L (SN 1971, trú thôn 6A), cơ quan Công an đang tích cực điều tra, làm rõ nguyên nhân. Riêng đối tượng N.Đ.P (SN 1996, con trai ông L.), người bị nghi đã phóng hỏa, hiện đã được đưa đi cai nghiện bắt buộc.

Trao đổi thêm với Tiền Phong, ông L. xót xa cho biết toàn bộ tài sản tích cóp hàng chục năm qua đã tan thành mây khói. Thứ duy nhất ông còn lại lúc này là bộ đồ lao động đang mặc trên người.

Nghi an nghich tu, Dot nha anh 1

Căn nhà của ông L. bị cháy gây hư hỏng nghiêm trọng.

Theo ông L., cách đây khoảng 2 tháng, thấy P. có biểu hiện nghiện ngập, gia đình đã trình báo Công an. Kết quả kiểm tra cho thấy P. dương tính với chất ma túy. Trong thời gian chờ hoàn tất thủ tục đi cai nghiện bắt buộc, P. nảy sinh oán hận, cho rằng chính cha mình là người đẩy con vào con đường cùng. Do đó, P. hằn học, đe dọa sẽ giết người thân và đốt nhà.

Đến khoảng 12h cùng ngày, khi đang ở rẫy, ông L. rụng rời chân tay nhận tin nhà mình đang bốc cháy dữ dội. Khi ông chạy về đến nơi, ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ ngôi nhà, không thể cứu vãn.

Theo thông tin từ VKSND khu vực 9 (tỉnh Đắk Lắk), đơn vị đã phối hợp cùng cơ quan điều tra tiến hành khám nghiệm hiện trường để làm rõ dấu hiệu cố ý phóng hỏa.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng đã thiêu rụi toàn bộ tài sản và phần mái ngôi nhà. Ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 200 triệu đồng. Hiện các cơ quan chức năng khẩn trương lấy lời khai các nhân chứng và củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Hồ Nam/Tiền Phong

