Khởi tố 2 mẹ con 'giả chết' suốt 5 năm để trục lợi tiền bảo hiểm

Phát hiện bị u nang tử cung, cho người khác vay tiền nhưng không lấy được và có tư tưởng bất mãn, chán đời nên Nguyễn Thị Thu (ở Thanh Hóa) đã bàn với mẹ đẻ dựng vở kịch "giả chết" để thay cung tên số và chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng.

Ngày 28/12, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Thu (SN 1984, trú phường Quang Trung) và Trần Thị Thập (SN 1955, mẹ Thu) về tội "Gian lận trong kinh doanh bảo hiểm".

Theo cơ quan điều tra, năm 2017, Nguyễn Thị Thu ly hôn chồng, về sinh sống cùng mẹ ruột là bà Trần Thị Thập.

Nguyễn Thị Thu cùng mẹ ruột bị khởi tố, bắt giam.

Trong thời gian đi làm ăn tại các tỉnh phía Nam, Thu mua 4 hợp đồng bảo hiểm nhân thọ (3 hợp đồng của Công ty Prudential, 1 hợp đồng của Công ty CP Bảo hiểm nhân thọ Phú Hưng).

Năm 2020, Thu phát hiện bị u nang tử cung, cho người khác vay tiền, nhưng không lấy được và có tư tưởng bất mãn, chán đời nên đã nảy sinh ý định giả chết để thay cung tên số và lấy tiền bảo hiểm từ các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ đã tham gia các năm 2017-2018.

Để thực hiện hành vi, ngày 7/6/2020, Thu mua thuốc ngủ, dàn dựng hiện trường giả chết tại nhà, làm mặt bị xây xước rướm máu để tránh bị lộ, sau đó bỏ trốn khỏi địa phương trong đêm.

Bị can Trần Thị Thập (mẹ Thu) dù biết rõ hành vi giả chết của Thu nhưng vẫn thực hiện việc tổ chức đám tang giả cho con rồi khai tử không đúng sự thật tại UBND phường Phú Sơn (cũ), xác nhận nguyên nhân chết là "đột tử", trực tiếp liên hệ với nhân viên bảo hiểm để hoàn tất hồ sơ yêu cầu chi trả quyền lợi bảo hiểm.

Với thủ đoạn gian dối nêu trên, các đối tượng đã được thanh toán 3/4 hợp đồng bảo hiểm, chiếm đoạt tổng số tiền khoảng 1 tỷ đồng . Sau khi nhận tiền bảo hiểm, Thu tiếp tục thay đổi nơi cư trú, che giấu tung tích, sử dụng tiền chiếm đoạt để đầu tư bất động sản và trí tuệ nhân tạo (AI).

Trung tuần tháng 12 vừa qua, khi Thu quay về địa phương UBND phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa làm thủ tục xin xóa khai tử, giải quyết giấy tờ cá nhân thì bị cơ quan công an phát hiện, điều tra và bắt giữ.