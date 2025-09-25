Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cá chết phơi bụng giữa dòng nước đen tại sông Tô Lịch

  • Thứ năm, 25/9/2025 06:42 (GMT+7)
Sáng 24/9, phía đầu nguồn sông Tô Lịch (Hà Nội) xuất hiện nhiều cá chết sau khi nguồn nước bổ cập từ hồ Tây và nhà máy Yên Xá tạm ngừng hoạt động.

Ghi nhận tại sông Tô Lịch (Hà Nội) đoạn phía đầu nguồn ở nút giao Hoàng Quốc Việt - Bưởi trong sáng 24/9, nước đổi màu sau khi nguồn bổ cập nước từ hồ Tây và Nhà máy Yên Xá tạm ngừng hoạt động.

Tại phía đầu nguồn sông Tô Lịch nằm ở nút giao Hoàng Quốc Việt - Bưởi, đơn vị thi công lắp đặt rào sắt xung quanh hai đường ống HDPE, đồng thời trồng nhiều cây hoa ở tại lan can nhằm thay đổi cảnh quan.

Nước sông Tô Lịch chuyển dần sang màu đen sau khi nguồn nước bổ cập từ hồ Tây dừng hoạt động, đồng thời xuất hiện mùi hôi thối, không còn giữ được màu xanh lục như những ngày trước.
Nhiều loài cá và sinh vật xuất hiện dưới lòng sông, bơi nổi trên mặt nước.
Dọc bờ sông đoạn đường Nguyễn Đình Hoàn, xuất hiện hiện tượng cá chết hàng loạt, nổi lềnh bềnh dạt vào hai bên bờ.
Nhiều xác cá nổi trắng ven sông đang phân hủy, bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng nghiêm trọng đến người dân sinh sống tại khu vực lân cận.
"Ngày trước, có nguồn nước dẫn từ Hồ Tây về sông Tô Lịch, màu nước tại đây trong xanh lắm, mùi hôi cũng giảm đi đáng kể. Mấy ngày nay, đường ống dẫn nước tạm dừng hoạt động, màu nước lại chuyển thành màu đen. Tôi lo rằng nếu không sớm giải quyết, tình trạng ô nhiễm và hôi thối lại tái diễn và ảnh hưởng tới đời sống người dân", ông Lê Hà (78 tuổi, phường Nghĩa Đô) nói.
Khu vực đập dâng tại khu vực cầu Quang (xã Thanh Trì) đã đi vào hoạt động, giữ mực nước ổn định và tăng cường lưu thông dòng chảy. Nhờ vậy, công trình không chỉ duy trì mực nước mà còn góp phần cải thiện chất lượng nước, giảm thiểu ô nhiễm
Về nguyên lý vận hành, đập dâng này sử dụng công nghệ đập cao su gồm các túi cao su liên kết với móng đập. Khi cần điều chỉnh mực nước, hệ thống bơm hoặc xả khí/nước vào các túi cao su, giúp nâng hoặc hạ mực nước theo yêu cầu. Đặc biệt, đập dâng hoạt động như van điều tiết, giữ nước, duy trì mực nước tối thiểu, tránh tình trạng khô cạn lòng sông.
Tuy nhiên, tại ven bờ sông Tô Lịch đoạn cầu Quang, rác thải và váng vẫn còn xuất hiện nhiều và bốc mùi, lực lượng công ty môi trường phải liên tục thu gom để đảm bảo vệ sinh.
Nhìn từ trên cao, một nhánh sông Tô Lịch có màu xanh sau khi dập dâng cầu Quang đi vào hoạt động, nhánh còn lại vẫn có màu đen, trên mặt nước phủ kín bọt khí cùng rác thải trôi nổi.
Sông Tô Lịch với chiều dài 14 km chảy qua nhiều phường trung tâm ở Hà Nội. Ảnh: Google Maps.

