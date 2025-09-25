Cá chết phơi bụng giữa dòng nước đen tại sông Tô Lịch

Ghi nhận tại sông Tô Lịch ( Hà Nội ) đoạn phía đầu nguồn ở nút giao Hoàng Quốc Việt - Bưởi trong sáng 24/9, nước đổi màu sau khi nguồn bổ cập nước từ hồ Tây và Nhà máy Yên Xá tạm ngừng hoạt động.

Tại phía đầu nguồn sông Tô Lịch nằm ở nút giao Hoàng Quốc Việt - Bưởi, đơn vị thi công lắp đặt rào sắt xung quanh hai đường ống HDPE, đồng thời trồng nhiều cây hoa ở tại lan can nhằm thay đổi cảnh quan.

Nhiều loài cá và sinh vật xuất hiện dưới lòng sông, bơi nổi trên mặt nước.

Nhiều xác cá nổi trắng ven sông đang phân hủy, bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng nghiêm trọng đến người dân sinh sống tại khu vực lân cận.

"Ngày trước, có nguồn nước dẫn từ Hồ Tây về sông Tô Lịch, màu nước tại đây trong xanh lắm, mùi hôi cũng giảm đi đáng kể. Mấy ngày nay, đường ống dẫn nước tạm dừng hoạt động, màu nước lại chuyển thành màu đen. Tôi lo rằng nếu không sớm giải quyết, tình trạng ô nhiễm và hôi thối lại tái diễn và ảnh hưởng tới đời sống người dân", ông Lê Hà (78 tuổi, phường Nghĩa Đô) nói.

Khu vực đập dâng tại khu vực cầu Quang (xã Thanh Trì) đã đi vào hoạt động, giữ mực nước ổn định và tăng cường lưu thông dòng chảy. Nhờ vậy, công trình không chỉ duy trì mực nước mà còn góp phần cải thiện chất lượng nước, giảm thiểu ô nhiễm

Về nguyên lý vận hành, đập dâng này sử dụng công nghệ đập cao su gồm các túi cao su liên kết với móng đập. Khi cần điều chỉnh mực nước, hệ thống bơm hoặc xả khí/nước vào các túi cao su, giúp nâng hoặc hạ mực nước theo yêu cầu. Đặc biệt, đập dâng hoạt động như van điều tiết, giữ nước, duy trì mực nước tối thiểu, tránh tình trạng khô cạn lòng sông.

Tuy nhiên, tại ven bờ sông Tô Lịch đoạn cầu Quang, rác thải và váng vẫn còn xuất hiện nhiều và bốc mùi, lực lượng công ty môi trường phải liên tục thu gom để đảm bảo vệ sinh.

Sông Tô Lịch với chiều dài 14 km chảy qua nhiều phường trung tâm ở Hà Nội. Ảnh: Google Maps.

Ngày 9/9, TP. Hà Nội bắt đầu dẫn nước từ hồ Tây về sông Tô Lịch. Nhiều loài cá, rùa, ốc... xuất hiện dưới dòng sông, khiến người dân thích thú mang vợt, cần câu để đánh bắt.

Sau khi được dẫn nước từ hồ Tây về, dòng sông Tô Lịch bắt đầu chuyển màu xanh, giảm bớt mùi hôi thối.

Sụt lún khiến TP.HCM "chìm" 2-5 cm mỗi năm. Tình trạng này khiến nhiều tường nhà nứt toác, nền tách hẳn so với mặt đất, bờ kè sạt.

