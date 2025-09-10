Sông Tô Lịch đổi màu, người dân rủ nhau ra bắt cá

Nguồn nước bổ cập từ Hồ Tây phần nào giúp sông Tô Lịch trở nên sạch hơn, mùi hôi giảm đáng kể, đông đảo người dân có mặt hai bên bờ sông để vớt, câu cá từ hồ Tây theo dòng nước vào sông Tô Lịch.

Người dân thích thú dùng các loại vợt, cần câu để đánh bắt cá.

Có người còn trèo ra trước miệng ống xả nước để dễ dàng vợt các loài cá đi theo dòng chảy của tuyến ống dẫn nước từ Hồ Tây về đầu sông Tô Lịch.

Những chú cá chép, cá trắm đen có trọng lượng từ vài lạng đến nửa cân được người dân câu lên dễ dàng chỉ sau vài chục phút.

Các loài cá, sinh vật sống dưới nước như trạch, lươn... xuất hiện chủ yếu dưới lòng sông Tô Lịch trong chiều 9/9, người dân sinh sống tại đây đều chia sẻ sự bất ngờ trước cảnh tượng hiếm thấy tại con sông vốn nổi tiếng ô nhiễm nhất Hà Nội.

"Nhiều năm nay sinh sống gần đây, tôi chứng kiến các dự án 'hồi sinh' sông Tô Lịch nhưng chưa hiệu quả, chỉ một thời gian là nước sông lại ô nhiễm. Hôm nay, tôi thấy nước sông đã bớt ô nhiễm hơn, có cá bơi dưới lòng sông là thấy phấn khởi rồi. Tôi hi vọng kế hoạch dẫn nước từ Hồ Tây về sông Tô Lịch sẽ mang lại hiệu quả lâu dài, cải thiện môi trường cho người dân sinh sống tại đây", ông Nguyễn Hồng Dũng (63 tuổi, phường Nghĩa Đô) nói.

Ngoài việc thông nước dẫn từ Hồ Tây về sông Tô Lịch, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội cho biết thêm trước ngày 20/9, Ban sẽ dẫn nước sau xử lý từ nhà máy xử lý nước thải Yên Xá để tiếp tục bổ cập cho sông Tô Lịch.

Sau khi được dẫn nước từ hồ Tây về, dòng sông Tô Lịch bắt đầu chuyển màu xanh, giảm bớt mùi hôi thối.

Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục sau khi được mở rộng có diện tích lên đến 1,4 ha và mang diện mạo mới khang trang, thoáng đãng hơn.

Hà Nội dứt mưa được hai ngày, song khu vực cầu Ngà (gần đường 70 giao Đại lộ Thăng Long, Hà Nội) trong chiều 29/8 vẫn còn ngập sâu, khiến nhiều phương tiện chết máy giữa đường.

Những cuốn sách hay về đô thị Hà Nội

Hà Nội chuyện xưa phố cũ gồm 39 đoản văn biên khảo về các hoạt động ở Hà Nội giữa thế kỷ XX trở về trước, từ chuyện phố xá, quy hoạch, đến chuyện ăn, chuyện mặc,... của người Hà thành.

Mùa đi qua phố - bạn đọc sẽ rung động theo những cảm nhận riêng, đôi khi rất khác nhau về Hà Nội trong bốn mùa xuân, hạ, thu, đông.