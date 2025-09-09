Diện mạo mới của Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục

Sau gần 3 tháng thi công phá dỡ tòa nhà "Hàm cá mập" và chỉnh trang diện mạo khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, việc thi công đến nay đã cơ bản hoàn thành, giúp không gian trở nên khang trang và thoáng đãng hơn.

Khu vực từng là tòa nhà "Hàm Cá Mập" tại số 7-9 phố Đinh Tiên Hoàng (phường Hoàn Kiếm) nay được lắp đặt màn hình LED khổ lớn, vừa phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, vừa tạo điểm nhấn thị giác ấn tượng.

Mặt tiền tòa nhà hướng ra hồ Gươm cũng đang được chỉnh trang, đồng thời được trang hoàng rực rỡ với những lá cờ Tổ quốc.

Trên tuyến phố Đinh Tiên Hoàng, bãi xe đã được di dời, dải phân cách tháo dỡ, giao thông được tổ chức lại hợp lý hơn. Hệ thống cây xanh được bố trí thành hàng, đóng vai trò phân tách tự nhiên giữa các làn đường.

Quanh quảng trường, nhiều ghế đá được đặt cạnh các chậu hoa cảnh, tạo không gian nghỉ ngơi, ngắm cảnh cho người dân và du khách khi dạo quanh hồ Gươm.

Phần cốt đường đã được nâng lên ngang với một cấp của đài phun nước, thay vì chênh ba cấp so với mặt đường như trước.

Những chậu hoa được thiết kế hình vuông, có biểu tượng Khuê Văn Các, vừa tạo mỹ quan đô thị, vừa đảm bảo an toàn cho các hoạt động vui chơi bên trong.

Tại nhà hàng Thủy Tạ, các hạng mục như mái che, mái vẩy và công trình phụ trợ đã được tháo dỡ để khôi phục kiến trúc nguyên gốc.

Với diện mạo mới, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục nhanh chóng trở thành điểm dừng chân yêu thích của đông đảo người dân và du khách.

Lưu Thùy Dương (19 tuổi, Hà Nội) cho biết: "Mình muốn lưu giữ nét đẹp của những bộ trang phục truyền thống khi chụp tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, đồng thời quảng bá hình ảnh Việt Nam tới nhiều người".

"Sự thay đổi diện mạo của Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục khiến tôi cũng như các du khách rất thích thú, đậm bản sắc Việt Nam. Khoảng đường trống Đinh Tiên Hoàng được phân cách rõ ràng để mọi người có thể đi bộ, ngồi nghỉ ngơi. Tôi thấy rất hợp lý khi tách rõ sự ồn ào xe cộ bên ngoài và khoảng rộng thoải mái bên trong quảng trường”, chị Quan Minh Trà (35 tuổi, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) chia sẻ.

