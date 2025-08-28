Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tiêm kích, trực thăng chao liệng trên bầu trời Hà Nội

  • Thứ năm, 28/8/2025 15:00 (GMT+7)
Sáng 28/8, trực thăng, tiêm kích của lực lượng Không quân tiếp tục luyện tập kéo cờ, biểu diễn kỹ thuật bay trên bầu trời Hà Nội.

Khoảng 10h45, loạt bay đầu tiên dẫn đầu bởi 10 chiếc trực thăng Mi-8, Mi-17, Mi-171, Mi-172 bay qua Hồ Tây hướng tới quảng trường Ba Đình. Đây là những mẫu trực thăng quen thuộc của Không quân Việt Nam.
Theo kế hoạch, tại lễ diễu binh, diễu hành sáng 2/9, Quân chủng Phòng không - Không quân sẽ tổ chức 9 tốp bay với 30 máy bay để bay chào mừng sự kiện trọng đại này.

4 máy bay L-39NG bay qua cột cờ Hà Nội, theo đội hình bậc thang, duy trì khoảng cách quy định.

Biên đội 5 chiếc Su-30MK2 bay vào Ba Đình. Su-30MK2, biệt danh "hổ mang chúa", là dòng tiêm kích hiện đại nhất trong biên chế Quân đội Việt Nam, được trang bị từ tháng 12/2006, có khả năng mang nhiều loại vũ khí, tác chiến cả ngày lẫn đêm trên không, đất liền và mặt biển.

Biên đội 6 chiếc Yak-130 bay qua Hoàng thành Thăng Long.
Sáng 28/8, thời tiết Hà Nội khoảng 30 độ C.

Trong buổi tập luyện sáng nay, hai chiếc Su-30MK2 biểu diễn bay khoan.

Các máy bay, trực thăng cất, hạ cánh tại sân bay Hòa Lạc, Gia Lâm (Hà Nội) và Kép (Bắc Ninh).
Nhiều công tác chuẩn bị đang được gấp rút thi công, hoàn thiện để chào mừng đại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Trần Hiền - Nhật Anh - Khương Nguyễn

