Tiêm kích, trực thăng chao liệng trên bầu trời Hà Nội

Biên đội 5 chiếc Su-30MK2 bay vào Ba Đình. Su-30MK2, biệt danh "hổ mang chúa", là dòng tiêm kích hiện đại nhất trong biên chế Quân đội Việt Nam, được trang bị từ tháng 12/2006, có khả năng mang nhiều loại vũ khí, tác chiến cả ngày lẫn đêm trên không, đất liền và mặt biển.