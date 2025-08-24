Người dân cổ vũ khi trực thăng, 'hổ mang chúa' bay qua bầu trời Hà Nội

Sau hai ngày Tổng hợp luyện, buổi Sơ duyệt cấp Nhà nước sẽ diễn ra lúc 20h ngày 27/8. Tiếp đó, lễ Tổng duyệt cấp Nhà nước được tổ chức từ 6h30 sáng 30/8, trước khi chính thức bước vào lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Ảnh: Đinh Hà.