Người dân cổ vũ khi trực thăng, 'hổ mang chúa' bay qua bầu trời Hà Nội

Bắt đầu từ 8h sáng 24/8, bầu trời Hà Nội rền vang tiếng động cơ. Từ các sân bay Hòa Lạc (Hà Nội), Gia Lâm (Hà Nội) và Kép (Bắc Ninh), biên đội bay gồm trực thăng Mi, Casa, “hổ mang chúa” Su-30MK2 cất cánh, nối đội hình tiến thẳng vào trung tâm thủ đô. Ảnh: Duy Hiệu.
Buổi tổng hợp luyện hôm nay trùng với dịp cuối tuần. Tại khu vực Quảng trường Ba Đình, từ sáng sớm, đông đảo người dân đã có mặt và chờ đợi những màn trình diễn của đội bay. Hàng nghìn người thích thú reo hò, giơ điện thoại ghi lại khoảnh khắc hiếm có. Ảnh: Đinh Hà.
Đây là lần thứ hai phi đội thực hiện bay luyện tại Hà Nội, chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Theo kế hoạch, trong lễ diễu binh, diễu hành sáng 2/9, có 9 tốp bay với khoảng 30 máy bay thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân tham gia. Ảnh: Đinh Hà.
Khi tiêm kích chao lượn trên bầu trời thủ đô, âm thanh vang dội, khiến người dân chứng kiến hào hứng. Ảnh: Đinh Hà.
Su-30MK2, biệt danh "hổ mang chúa", là dòng tiêm kích hiện đại nhất trong biên chế Quân đội Việt Nam, được trang bị từ tháng 12/2006, có khả năng mang nhiều loại vũ khí, tác chiến cả ngày lẫn đêm trên không, đất liền và mặt biển. Trong buổi luyện tập, những chiếc Su-30MK2 còn phô diễn các pha nhào lộn trên không. Ảnh: Duy Hiệu.
Đội bay lần lượt lướt qua những công trình biểu tượng của thủ đô như Quảng trường Ba Đình, Tòa nhà Quốc hội, Tượng đài Bắc Sơn. Ảnh: Đinh Hà.
Lần bay phục vụ lễ 2/9 năm nay đặc biệt bởi bên cạnh các tốp trực thăng và tiêm kích Su-30MK2 quen thuộc còn có sự xuất hiện của máy bay vận tải CASA C-212 và C-295. Đây là lần đầu tiên dòng CASA tham gia hoạt động diễu binh, diễu hành.Ảnh: Đinh Hà.
Thời tiết Hà Nội sáng nay khoảng 27 độ C, bầu trời phủ sương mù, tương đối gây khó khăn cho tầm nhìn của người dân khi theo dõi. Ảnh: Đinh Hà.
Nhiều người dân thủ đô tỏ ra thích thú khi chứng kiến những tốp trực thăng, máy bay sải cánh trên bầu trời. Từ Quảng trường Ba Đình đến các tuyến phố lân cận, người dân đều tập trung theo dõi hình ảnh dàn chiến cơ sải cánh giữa bầu trời Hà Nội.
Khoác lên mình áo cờ đỏ sao vàng, mang theo băng đô và lá cờ Tổ quốc, gia đình này lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Ảnh: Đinh Hà.
Sau hai ngày Tổng hợp luyện, buổi Sơ duyệt cấp Nhà nước sẽ diễn ra lúc 20h ngày 27/8. Tiếp đó, lễ Tổng duyệt cấp Nhà nước được tổ chức từ 6h30 sáng 30/8, trước khi chính thức bước vào lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Ảnh: Đinh Hà.