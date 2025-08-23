Công an Hà Nội tiếp nhận hơn 600 cán bộ CSGT tăng cường bảo vệ A80

Phòng CSGT CATP Hà Nội tiếp nhận 655 CBCS, 20 ôtô, 44 môtô dẫn đoàn từ 33 tỉnh thành tăng cường về Thủ đô để phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Đây không chỉ là sự hỗ trợ về lực lượng, mà còn là sự động viên to lớn, khẳng định trách nhiệm chung tay góp phần để Thủ đô tổ chức thành công Sự kiện A80.

Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, được tổ chức với nhiều hoạt động có ý nghĩa. Đây là sự kiện chính trị trọng đại, đặc biệt quan trọng thu hút sự quan tâm của bạn bè quốc tế và đồng bào cả nước.

Phòng CSGT CATP Hà Nội tổ chức lễ tiếp nhận hơn 600 cán bộ, chiến sĩ CSGT vào sáng 23/8. Ảnh: CAHN.

Trong những ngày này, yêu cầu bảo đảm TTATGT cho các hoạt động lễ hội, diễu binh, diễu hành, các sự kiện văn hóa, nghệ thuật và nhu cầu đi lại, vui chơi của nhân dân, du khách trong và ngoài nước đặt ra hết sức nặng nề, đòi hỏi sự quyết tâm cao, lực lượng hùng hậu và sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, là một trong những nhiệm vụ then chốt, góp phần trực tiếp vào thành công chung của lực lượng CAND.

Hình ảnh tại buổi lễ diễn ra sáng 23/8. Ảnh: CAHN.

Công an thành phố yêu cầu toàn thể cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, tuyệt đối chấp hành mệnh lệnh, kỷ luật, kỷ cương công tác, góp phần bảo đảm an toàn tuyệt đối các sự kiện, hoạt động tại Lễ kỷ niệm.