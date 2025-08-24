Biên đội bay biểu diễn trên các biểu tượng của Hà Nội

Trên các tuyến phố, người dân háo hức dõi theo đội hình bay và ghi lại khoảnh khắc đặc biệt. “Hôm nay chúng tôi tới quảng trường Ba Đình hưởng ứng không khí đại lễ cùng trang phục cờ đỏ sao vàng. Ban đầu chúng tôi không hề biết lịch các biên đội bay diễn tập, nên khi được nhìn thấy các đội bay đi qua chúng tôi vỡ oà và hạnh phúc. Những chiếc máy bay trực thăng mang theo cờ Tổ quốc, chúng tôi cảm thấy rất tự hào”, Bùi Thị Lan và Nguyễn Thị Lan (40 tuổi, Bắc Ninh) chia sẻ. Ảnh: Đinh Hà.