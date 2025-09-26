Cỏ mọc như rừng bao trùm công viên giá 700 tỷ ở Hà Nội

Nằm ở trung tâm phường Cầu Giấy ( Hà Nội ), công viên và hồ điều hòa CV1 có diện tích 32 ha, trong đó 19 ha là mặt nước và 8,7 ha cây xanh. Dự án khởi công từ quý II/2016. Sau nhiều lần chậm tiến độ, đến tháng 6/2024, dự án mới hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Vị trí của công viên và hồ điều hòa CV1 tọa lạc tại phường Cầu Giấy. Ảnh: Google Maps.

Dự án có tổng vốn đầu tư 744 tỷ đồng , tọa lạc cạnh các khu đô thị và công trình hiện đại như Keangnam Landmark 72, The Manor, Golden Palace cùng nhiều trụ sở Trung ương. Công trình được kỳ vọng trở thành không gian công cộng sôi động cho người dân khu vực.

Ghi nhận trong chiều 25/9, khu vực công viên sát đường Phạm Hùng (Vành đai 3) mọc đầy cây cỏ dại, dây leo um tùm vì lâu ngày không được chăm sóc và cắt tỉa.

"Gần đây, tôi thấy công viên cỏ cây mọc lên cao nhiều. Vào những ngày nắng nóng, cứ khoảng tầm 12h trưa, hồ điều hòa bốc mùi rất khó chịu do cá chết nổi lên, người dân tập thể dục trong khuôn viên cũng dần ít đi so với trước đây", bà Nguyễn Thị Lan (64 tuổi, phường Cầu Giấy) chia sẻ.

Phía Nam hồ điều hòa là khu vực chòi nghỉ số 2 và số 3, cỏ cây mọc bao quanh um tùm, khu vực này cũng xuất hiện nhiều bãi phóng uế, mùi hôi thối nồng nặc khi tới gần.

Ở khu vực phía Đông công viên, nhiều đài phun nước hư hỏng, nước đọng lâu ngày trở thành nơi sinh sôi của ruồi muỗi và các loại công trùng có hại.

Khu vui chơi cho trẻ em vắng bóng người qua lại, nhiều hạng mục bị cỏ dại và bụi rậm mọc xung quanh sau một năm hoạt động.

Thậm chí có một bộ sạc bị hư hại phần bọc cách điện, hở dây đồng bên trong, không đảm bảo an toàn để sử dụng.

Xung quanh hồ điều hòa, cá chết nổi lềnh bềnh bốc mùi hôi thối. Trước đó, lượng cá chết được nhân viên môi trường thu gom, nhưng tình trạng này vẫn tồn tại.

"Sau một năm hoạt động, tôi thấy công viên hồ điều hòa CV1 có nhiều hạng mục bị bỏ trống, xuống cấp. Với người thường xuyên ra hồ câu cá như tôi thì việc ra đây vào buổi tối khá sợ vì thiếu ánh sáng, nhiều khu vực thiếu hệ thống đèn", Trần Vĩ Sơn (23 tuổi, phường Bắc Từ Liêm) nói.

