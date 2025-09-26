Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cỏ mọc như rừng bao trùm công viên giá 700 tỷ ở Hà Nội

  • Thứ sáu, 26/9/2025 11:00 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Nhiều hạng mục tại công viên và hồ điều hòa CV1 (phường Cầu Giấy, Hà Nội) xuống cấp trầm trọng, cỏ dại um tùm và tràn ngập rác thải dù mới đi vào hoạt động được một năm.

cong vien bi bo hoang anh 1

Nằm ở trung tâm phường Cầu Giấy (Hà Nội), công viên và hồ điều hòa CV1 có diện tích 32 ha, trong đó 19 ha là mặt nước và 8,7 ha cây xanh. Dự án khởi công từ quý II/2016. Sau nhiều lần chậm tiến độ, đến tháng 6/2024, dự án mới hoàn thành và đưa vào sử dụng.
cong vien bi bo hoang anh 2

Vị trí của công viên và hồ điều hòa CV1 tọa lạc tại phường Cầu Giấy. Ảnh: Google Maps.
cong vien bi bo hoang anh 3

Dự án có tổng vốn đầu tư 744 tỷ đồng, tọa lạc cạnh các khu đô thị và công trình hiện đại như Keangnam Landmark 72, The Manor, Golden Palace cùng nhiều trụ sở Trung ương. Công trình được kỳ vọng trở thành không gian công cộng sôi động cho người dân khu vực.
cong vien bi bo hoang anh 4

Ghi nhận trong chiều 25/9, khu vực công viên sát đường Phạm Hùng (Vành đai 3) mọc đầy cây cỏ dại, dây leo um tùm vì lâu ngày không được chăm sóc và cắt tỉa.

cong vien bi bo hoang anh 5

"Gần đây, tôi thấy công viên cỏ cây mọc lên cao nhiều. Vào những ngày nắng nóng, cứ khoảng tầm 12h trưa, hồ điều hòa bốc mùi rất khó chịu do cá chết nổi lên, người dân tập thể dục trong khuôn viên cũng dần ít đi so với trước đây", bà Nguyễn Thị Lan (64 tuổi, phường Cầu Giấy) chia sẻ.
cong vien bi bo hoang anh 6

Phía Nam hồ điều hòa là khu vực chòi nghỉ số 2 và số 3, cỏ cây mọc bao quanh um tùm, khu vực này cũng xuất hiện nhiều bãi phóng uế, mùi hôi thối nồng nặc khi tới gần.
cong vien bi bo hoang anh 7

Ở khu vực phía Đông công viên, nhiều đài phun nước hư hỏng, nước đọng lâu ngày trở thành nơi sinh sôi của ruồi muỗi và các loại công trùng có hại.
cong vien bi bo hoang anh 8

Quanh hồ điều hòa CV1, nhiều khu vực trở thành điểm tập kết rác thải.

cong vien bi bo hoang anh 9cong vien bi bo hoang anh 10cong vien bi bo hoang anh 11cong vien bi bo hoang anh 12

Khu vui chơi cho trẻ em vắng bóng người qua lại, nhiều hạng mục bị cỏ dại và bụi rậm mọc xung quanh sau một năm hoạt động.
cong vien bi bo hoang anh 13

Phía Nam công viên, trạm sạc xe điện vắng bóng phương tiện sử dụng.
cong vien bi bo hoang anh 14

Thậm chí có một bộ sạc bị hư hại phần bọc cách điện, hở dây đồng bên trong, không đảm bảo an toàn để sử dụng.
cong vien bi bo hoang anh 15

Xung quanh hồ điều hòa, cá chết nổi lềnh bềnh bốc mùi hôi thối. Trước đó, lượng cá chết được nhân viên môi trường thu gom, nhưng tình trạng này vẫn tồn tại.
cong vien bi bo hoang anh 16

"Sau một năm hoạt động, tôi thấy công viên hồ điều hòa CV1 có nhiều hạng mục bị bỏ trống, xuống cấp. Với người thường xuyên ra hồ câu cá như tôi thì việc ra đây vào buổi tối khá sợ vì thiếu ánh sáng, nhiều khu vực thiếu hệ thống đèn", Trần Vĩ Sơn (23 tuổi, phường Bắc Từ Liêm) nói.
cong vien bi bo hoang anh 17
Dự án Công viên và hồ điều hòa CV1 được triển khai theo hình thức hợp đồng BT (Xây dựng - Chuyển giao). Công trình do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Sài Đồng đầu tư xây dựng, sau đó bàn giao cho thành phố quản lý.

